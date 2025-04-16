Чем отбелить грязные кроссовки: лайфхак с тремя простыми средствами

У большинства из нас есть любимая пара белых кроссовок, которые стали слишком грязными из-за того, что они часто используются. Но при этом их можно спасти.

Видео дня

Тревел-репортер издание Express, чье имя указано как Vita Molyneux, испытала метод отбеливания грязных кроссовок, который нашла в сети. По ее словам, он дал тот результат, которого она и ожидала.

Чтобы самостоятельно испытать этот метод очищения, вам понадобится:

Теплая вода

Три миски

Пищевая сода или белый уксус

Мягкое моющее средство

Чистая тряпка

Мягкая зубная щетка

Выносливость.

Во-первых, снимите шнурки и любые вставки из обуви. Смешайте ¼ чашки отбеливателя с тремя литрами воды в большой миске и положите внутрь шнурки и любые вставки. Оставьте их на час.

Используйте зубную щетку, чтобы удалить любые частицы грязи из вашей обуви – если ваша обувь очень грязная, лучше всего сделать это над помойкой, чтобы минимизировать беспорядок.

Смешайте пищевую соду или белый уксус с равным количеством воды, чтобы образовалась паста, которую затем можно использовать для мягкой ткани, чтобы нанести ее на наружную часть обуви, начиная с верха и продвигаясь вниз по бокам.

Затем смешайте небольшое количество моющего средства и воды в другой миске и используйте чистую ткань, чтобы смочить в растворе и осторожно потереть обувь.

Если тканевые части обуви все еще выглядят немного грязными, осторожно почистите ткань зубной пастой.

Далее осторожно удалите любые остатки влажной чистой тканью и оставьте обувь где-нибудь сушиться – желательно подальше от прямых солнечных лучей.

Не забудьте вытащить свои шнурки – тщательно выстирайте их вручную или в стиральной машине, а затем зашнуруйте в ваши теперь уже белоснежные кроссовки.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие кроссовки модны в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.