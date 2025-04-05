Чем подкормить ежевику: ягод будет в разы больше

Весна – это ключевой период для ежевики, когда растение просыпается после зимнего покоя, формирует новые побеги и готовится к активному росту и будущему плодоношению. Именно в это время ежевике требуется поддержка, чтобы она могла дать богатый урожай и оставаться здоровой в течение всего сезона.

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Одним из главных факторов ухода является правильная весенняя подкормка. Для этого можно использовать как органические, так и минеральные методы – все зависит от почвы, климата и потребностей конкретного сорта. OBOZ.UA рассказывает о лучших весенних подкормках.

Полив и органические удобрения

Весной ежевика активно формирует новые побеги, и для этого ей необходимо достаточное количество влаги. Если весна засушливая, обязательно производите регулярные поливы, особенно после внесения удобрений. Влага помогает питательным веществам достигать корневой системы быстрее и эффективнее.

Оптимально поливать ежевику 1–2 раза в неделю в зависимости от погоды, но не допускать застоя воды.

Одним из лучших способов подкормки ежевики весной является внесение органических удобрений.

К ним относятся:

перегной (навоз) – обогащает почву гумусом и стимулирует микробиологическую активность;

компост – легкодоступный источник питательных веществ, медленно разлагающийся и питающий растение в течение длительного времени;

биогумус или готовые органические смеси – удобный вариант для тех, кто ценит эффективность и экологичность.

Такие удобрения насыщают почву азотом, калием, фосфором, а также микроэлементами, которые улучшают развитие корневой системы и стимулируют рост побегов.

Мульчирование

Мульчирование – не менее важный этап весеннего ухода. Покрыв землю вокруг кустов соломой, сеном, корой или опилками, вы достигнете нескольких целей одновременно:

сохранение влаги в почве;

уменьшение роста сорняков;

защита корневой системы от перепадов температур;

постепенное подпитывание земли при разложении органической мульчи.

Минеральные удобрения

Если ежевика демонстрирует признаки недостатка отдельных элементов (желтые листья, слабый рост, вялые побеги), можно использовать специализированные минеральные удобрения для ягодных культур. Лучше всего вносить:

азотные удобрения (карбамид, селитра) – для активного роста зелени;

калийно-фосфорные смеси – для закладки цветочных почек и укрепления корней.

Важно: соблюдайте дозировку. Избыток удобрений вредит ежевике и может вызвать "перегрев" почвы или ожоги корней.

Зеленое удобрение

Еще один органический подход – использование зеленых удобрений.

Это сидераты или растения, которые накапливают азот и улучшают структуру почвы:

горох, люпин, вика, клевер – можно высевать осенью или ранней весной, а затем добавлять в грунт;

бобовые культуры – работают как естественные "поставщики" азота для ежевики.

Также следует проверить старый компост или биогумус, который можно легко внести под кусты после первого полива.

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