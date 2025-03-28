Чем подкормить смородину весной: простые, но действенные способы
Смородина не только вкусная, но и очень полезная: содержит много витамина C, антиоксиданты и другие ценные микроэлементы. Однако, чтобы урожай действительно был щедрым, кустам нужна надлежащая весенняя подкормка. Весной растения особенно нуждаются в питании для формирования крепких побегов, здоровых листьев и закладки будущих плодов.
OBOZ.UA рассказывает об эффективных способах весенней подкормки смородины исключительно органическими средствами. Такой подход позволяет получить экологически чистый урожай.
Почему смородина нуждается в подкормке весной
После зимы, даже если она была мягкой, кусты смородины часто выглядят ослабленными. Часть корней может подмерзнуть, питательные вещества, накопленные с осени, тратятся на поддержание жизнедеятельности. Если вовремя не подкормить кусты, у них не будет сил для активного роста – побеги будут слабыми, листья вялыми, а урожай – скудными и мелкими.
Весенняя подкормка позволяет:
- стимулировать рост новых побегов;
- укрепить корневую систему;
- улучшить цветение и формирование завязи;
- повысить устойчивость к болезням и вредителям;
- улучшить структуру почвы вокруг кустов.
Перегной или компост
Перегной – один из самых ценных органических материалов для сада. Он образуется в результате разложения навоза в течение нескольких лет. Такая масса богата азотом, фосфором, калием, кальцием и другими микроэлементами.
Как использовать:
- в марте-апреле разложите вокруг каждого куста по 2–3 кг перегноя;
- осторожно разрыхлите верхний слой почвы, не повреждая корней;
- хорошо полейте водой для активизации процессов.
Если нет перегноя, можно использовать зрелый компост. Главное, чтобы компост был хорошо перепрел, без резкого запаха и остатков сырого материала.
Древесная зола
Зола содержит калий, кальций, фосфор, а также микроэлементы, помогающие укрепить растение изнутри.
Способы применения
Сухая подкормка:
- 1 стакан золы рассыпьте под каждый куст;
- слегка вкопайте ее в верхний слой грунта;
- обильно полейте.
Жидкая форма:
- 200 г золы залить 10 л воды;
- настоять 24 часа;
- полить по влажной почве у основания куста.
Зола обладает еще одним важным свойством – она отпугивает некоторых почвенных вредителей и снижает кислотность почвы, что полезно для смородины.
Настой коровяка или птичьего помета
Коровяк или птичий помет – концентрированные источники азота, фосфора, калия и ряда микроэлементов. Однако важно правильно приготовить настой, чтобы не обжечь корни.
- Коровяк разводят водой в пропорции 1:5 (например, 1 литр навоза на 5 л воды);
- птичий помет – 1:15 (из-за высокой концентрации питательных веществ);
- смесь настаивают 1–2 суток, периодически помешивая;
- поливают по влажной почве под кустом, избегая попадания на листву.
Это удобрение следует вносить не чаще раза в две недели. Чрезмерная подкормка может привести к ожогам корней или чрезмерному росту зеленой массы в ущерб плодоношению.
Чтобы смородина уродила лучше, следует высаживать кусты на расстоянии как минимум 2 метра друг от друга. Что нужно помнить во время пересадки и какие еще лайфхаки для подкормки – читайте в материале.
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