Чем подкормить смородину весной: простые, но действенные способы

Смородина не только вкусная, но и очень полезная: содержит много витамина C, антиоксиданты и другие ценные микроэлементы. Однако, чтобы урожай действительно был щедрым, кустам нужна надлежащая весенняя подкормка. Весной растения особенно нуждаются в питании для формирования крепких побегов, здоровых листьев и закладки будущих плодов.

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OBOZ.UA рассказывает об эффективных способах весенней подкормки смородины исключительно органическими средствами. Такой подход позволяет получить экологически чистый урожай.

Почему смородина нуждается в подкормке весной

После зимы, даже если она была мягкой, кусты смородины часто выглядят ослабленными. Часть корней может подмерзнуть, питательные вещества, накопленные с осени, тратятся на поддержание жизнедеятельности. Если вовремя не подкормить кусты, у них не будет сил для активного роста – побеги будут слабыми, листья вялыми, а урожай – скудными и мелкими.

Весенняя подкормка позволяет:

стимулировать рост новых побегов;

укрепить корневую систему;

улучшить цветение и формирование завязи;

повысить устойчивость к болезням и вредителям;

улучшить структуру почвы вокруг кустов.

Перегной или компост

Перегной – один из самых ценных органических материалов для сада. Он образуется в результате разложения навоза в течение нескольких лет. Такая масса богата азотом, фосфором, калием, кальцием и другими микроэлементами.

Как использовать:

в марте-апреле разложите вокруг каждого куста по 2–3 кг перегноя;

осторожно разрыхлите верхний слой почвы, не повреждая корней;

хорошо полейте водой для активизации процессов.

Если нет перегноя, можно использовать зрелый компост. Главное, чтобы компост был хорошо перепрел, без резкого запаха и остатков сырого материала.

Древесная зола

Зола содержит калий, кальций, фосфор, а также микроэлементы, помогающие укрепить растение изнутри.

Способы применения

Сухая подкормка:

1 стакан золы рассыпьте под каждый куст;

слегка вкопайте ее в верхний слой грунта;

обильно полейте.

Жидкая форма:

200 г золы залить 10 л воды;

настоять 24 часа;

полить по влажной почве у основания куста.

Зола обладает еще одним важным свойством – она отпугивает некоторых почвенных вредителей и снижает кислотность почвы, что полезно для смородины.

Настой коровяка или птичьего помета

Коровяк или птичий помет – концентрированные источники азота, фосфора, калия и ряда микроэлементов. Однако важно правильно приготовить настой, чтобы не обжечь корни.

Коровяк разводят водой в пропорции 1:5 (например, 1 литр навоза на 5 л воды);

птичий помет – 1:15 (из-за высокой концентрации питательных веществ);

смесь настаивают 1–2 суток, периодически помешивая;

поливают по влажной почве под кустом, избегая попадания на листву.

Это удобрение следует вносить не чаще раза в две недели. Чрезмерная подкормка может привести к ожогам корней или чрезмерному росту зеленой массы в ущерб плодоношению.

Чтобы смородина уродила лучше, следует высаживать кусты на расстоянии как минимум 2 метра друг от друга. Что нужно помнить во время пересадки и какие еще лайфхаки для подкормки – читайте в материале.

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