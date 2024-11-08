Чем подкормить осенью смородину, крыжовник и голубику: советы специалистов

Осень – благоприятное время для подкормки ягодных кустарников. Своевременное и полноценное внесение удобрений поможет смородине, голубике и крыжовнику укрепить корни, безопасно перезимовать и обеспечить качественный и щедрый урожай в следующем сезоне.

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Сроки последней подкормки в году разнятся в зависимости от погодных условий. OBOZ.UA рассказывает, чем и когда подкармливать ягодные кустарники.

Когда подкармливать кустарники

Климатические и погодные условия в разных областях могут существенно отличаться, поэтому сроки подкормки следует привязать к поведению садовых растений. Опытные садоводы, например, говорят, что удобрения можно начинать вносить сразу после завершения плодоношения садовых деревьев. Это может приходиться либо на середину сентября, либо растянуться до конца октября.

Какие удобрения не следует вносить осенью

Об азотных удобрениях нужно забыть уже с середины лета. Дело в том, что азот необходим растениям для наращивания зеленой массы, способствует образованию побегов и листьев. Конечно, такая активность будет неуместна в преддверии зимних холодов и спячки.

Азотные удобрения снижают выносливость растений, поэтому осенью от них будет лучше отказаться. Идеальное время их применения – весна.

Чем можно подкормить малину, крыжовник, смородину и голубику

Основу осенней подкормки должны составлять фосфор и калий. Фосфорные удобрения помогают растениям развить и нарастить корневую систему, что очень важно в осенний период.

Можно применить как обычный суперфосфат (20% фосфора), так и двойной (49% фосфора). В двойном меньше балласта, а требуемый эффект достигается небольшими дозами.

Калий увеличивает иммунитет растений. Идеальным удобрением в преддверии зимы будет сернокислый калий (сульфат калия) – этот препарат не содержит вредного хлора.

Можно вносить и калимагнезию, ведь магний защитит при развитии межжилкового хлороза. Есть особые комплексы для подкормки для отдельных видов ягодных кустарников.

Обратите внимание на то, что фосфор плохо растворяется в воде. Лучше не распределять гранулы по поверхности почвы, а заделывать их на глубину 7-10 см.

Смородину советуют подкормить осенью смесью из 1-2 ст. ложку суперфосфата и сульфата калия. Расход порошка составляет до 20 г на 1 кв.м. Удобрение нужно равномерно распределить по краю приствольного круга и тщательно полить почву. Калимагнезию также можно совместить с поливом.

Натуральные и органические удобрения

Всегда уместны органические удобрения – навоз, биогуммус, перегной, компост и другие. Навоз можно применять только в перепрелом виде. Органика не только обогащает почву, но и улучшает качество ее структуры, не создавая при этом проблемы минерализации, возникающей при избытке химических удобрений.

Древесная зола – настоящий источник микроэлементов: калия, фосфора, йода, бора, хрома, кальция, магния, железа, меди и других полезных веществ.

У каждой культуры существуют индивидуальные требования к режиму подкормок. Уход за крыжовником предусматривает внесение последней подкормки в конце сентября.

Под малину в конце октября следует внести органику из расчета 3 кг навоза под каждый куст.

Смородину принято подкармливать дважды: в конце сентября и в последних числах октября. В качестве удобрения можно использовать, например, ½ ведра навоза под каждый куст.

Есть определенные признаки, которые покажут, в чем нуждаются растения:

при недостатке бора будет снижена урожайность, но на молодых побегах будут почки;

при дефиците магния листья начинают желтеть в направлении от центра к периферии;

дефицит фосфора проявляется тонкими слабыми побегами;

дефицит калия – ослабленными листьями, с виду – словно обожженными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить огород и сад осенью, чтобы урожай был гораздо лучше.

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