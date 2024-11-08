Гарантированный снег и возможное северное сияние: где провести незабываемое Рождество в Европе

Если хотите провести незабываемое белое Рождество в настоящей зимней стране чудес, выберите шведский город Кируна, предлагающий идеальные условия для праздничного отдыха. Оно очарует снежными пейзажами и возможностью увидеть северное сияние.

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Этот отдаленный городок на севере Швеции может похвастаться 70% вероятностью снега на Рождество, что делает его уникальным местом для праздничных приключений. И хотя об этом городе знают далеко не все туристы, он точно стоит внимания, уверяет Mirror.

Удаленный город с богатой историей

Кируна — самый северный город Швеции, основанный в начале 20-го века, известный своей шахтой железной руды. Она настолько велика, что из-за ее работы весь город постепенно сдвигается к востоку, и местные жители наблюдают за построением новых зданий в городе. Этот процесс также привлекает внимание туристов, которые могут увидеть, как меняется лицо Кируны с годами.

Очарованные пастельные дома и деревянная церковь

Кируна удивит не только своей природной красотой, но и архитектурой. Гуляя по городу, можно увидеть волшебные дома пастельных цветов и знаменитый деревянный храм, построенный в 1912 году. Церковь похожа на традиционную саамскую палатку, которая придает городу особую подлинность и напоминает о местной истории.

Почувствуйте культуру саамов

Кируна является центром культуры саамов, коренного народа Швеции. Здесь работает туристическая компания Nutti Sámi Siida, основанная в 1996 году, предлагающая посетителям ознакомиться с традициями саамов. Путешественники могут увидеть быт саамских семей, узнать их культуру и даже принять участие в катании на оленьих упряжках — идеальное зимнее приключение.

Снег и тьма создают сказочную атмосферу.

Одной из особенностей Кируны есть короткие дни в зимний период. В декабре солнце здесь садится около 14:30, что делает день очень коротким. Однако это позволяет путешественникам дольше наслаждаться звездным небом и имеет все шансы увидеть северное сияние – одно из самых впечатляющих природных явлений.

Как добраться до Кируны

Чтобы добраться до Кируны, удобно воспользоваться авиасообщением: сначала лететь в Стокгольм, а оттуда на один из местных рейсов. Альтернативой может быть поезд из Стокгольма, который, хотя и занимает больше времени (около 16 часов), дарит возможность любоваться зимними видами Швеции.

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