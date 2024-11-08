Назвали 'нокаутом': как критики оценили новый хоррор о вампирах 'Носферату'

Немецкий хоррор 1922 года "Носферату, Симфония ужаса" стал классикой жанра. Фильм, сценарий которого писал легендарный Брем Стокер, породил культовый образ вампира, встающего из гроба. Неудивительно, что в истории кинематографа к нему регулярно возвращались.

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Новейшая попытка возродить персонажа от режиссера Роберта Эггерса должна выйти в украинский прокат 2 января 2025 года. Как пишет Variety, ленту может ожидать большой успех.

Главные роли в горроре сыграли Лили-Роуз Депп и Билл Скарсгард. Они воплотили ужасное потустороннее создание и женщину, которая становится объектом его вожделения. Также в каст ленты вошли Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон, Саймон Макберни и Виллем Дефо. Режиссер сам написал сценарий своей версии "Носферату".

В США фильм должен выйти на Рождество и уже идет его активная промо-кампания. Однако журналисты, которые уже увидели новую версию хоррора, называют его не иначе, как нокаутом. Причем в положительном смысле.

Ленту называют идеальным ремейком классики, а Депп за ее игру прочат как минимум номинации на престижные награды. Юмор нового "Носферату" характеризуют как "дьявольский". А еще пугают будущих зрителей тем, что они точно начнут бояться крыс, даже если всегда относились к ним спокойно.

Сам Эггерс в интервью признавался, что экранизация собственного видения "Носферату" всегда была для него проектом мечты. Чтобы отдать честь труду постановщика фильма 1922 года Фридриха Вильгельма Мурнау, он снял свою версию в значительной степени в черно-белой гамме.

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