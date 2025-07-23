Чем подкормить сурфинии: будут цвести вдвое больше

Красивые вьющиеся сурфинии – любимый выбор тех, кто хочет украсить на лето свой балкон или подоконник декоративными растениями. Но неправильный уход оборачивается тем, что каскад стеблей имеет довольно жалкий вид – листья вянут, а количество бутонов оставляет желать лучшего.

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Вернуть сурфинии роскошный вид поможет простое домашнее удобрение. Как его изготовить, а также как правильно ухаживать за цветущим растением, разбиралось издание Interia Kobieta.

При этом чудодейственный эликсир, способный вернуть сурфинию к жизни, вы чаще всего просто сливаете в кухонную мойку, когда готовите себе ужин. Потому что просто не знали, что обычный отвар от приготовления бобов может принести вашим цветущим растениям немалую пользу.

Чем полезен для сурфиний отвар бобов

Эксперты по садоводству утверждают, что сурфинии имеют высокую потребность в питательных веществах и не одинаково хорошо реагируют на любые удобрения. Растение за короткое время наращивает большое количество зеленой массы и формирует десятки бутонов. На это уходит много энергии. Именно поэтому сурфинию нужно подкармливать, как только вы заметите малейшие признаки истощения. Это может быть замедление роста, снижение интенсивности цветения или уменьшение яркости листьев.

Лучшим натуральным удобрением для цветка станет именно отвар из бобов. Он является настоящей сокровищницей питательных веществ. И вот какую пользу может принести сурфиниям:

азот – способствует развитию листьев и побегов;

– способствует развитию листьев и побегов; фосфор – обеспечивает здоровую корневую систему и лучшее цветение;

– обеспечивает здоровую корневую систему и лучшее цветение; калий – отвечает за улучшение здоровья растений и яркий цвет цветов;

– отвечает за улучшение здоровья растений и яркий цвет цветов; кальций и магний – минералы, укрепляющие клеточные стенки;

– минералы, укрепляющие клеточные стенки; следовые количества аминокислот и витаминов – поддерживают жизненные силы растения.

Как правильно удобрять сурфинию отваром бобов

Для ухода за цветком подойдет не любая жидкость, в которой вы варили бобы. Готовя из нее удобрение, помните о нескольких важных правилах:

используйте отвар, который совсем не содержит поваренной соли – она является токсичной для растений;

дайте жидкости полностью остыть, прежде чем использовать ее;

обязательно процедите отвар, чтобы удалить остатки бобов или другие примеси.

Использовать такую подкормку стоит не чаще одного раза в 7-10 дней. Вносить жидкость нужно осторожно, поливая лишь землю, а не стебли или листья. Оптимальным временем является раннее утро или вечерние часы.

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