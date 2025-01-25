Чем заняться в Лихтенштейне: лучшие варианты для туристов

На первый взгляд может показаться, что в княжестве Лихтенштейн туристам делать особо нечего – площадь карликового государства составляет всего 160 км кв., что немногим больше, например, Львова. Однако опытные туристы утверждают, что здесь можно провести целый отпуск и не скучать ни минуты.

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Подробный путеводитель по крохотному княжеству, которое спряталось на границе между Швейцарией и Австрией, составил сервис Lonely Planet. Оказывается, в Лихтенштейне найдут для себя что-нибудь интересное и любители гор, и фанаты велопрогулок, и поклонники городского отдыха.

Исследуйте историческую столицу Вадуц

Население этого города едва достигает 6 000 человек, при этом это полноценная европейская столица с интересными достопримечательностями. Начните со стройного шпиля собора Святого Флорина XIX века. Обязательно посетите площадь Петер-Кайзер-Плац, где расположено правительственное здание, а также загляните на главную улицу Вадуца, Штедтле, и вы увидите Ландтаг, где заседает 25-местный парламент Лихтенштейна.

Рядом находится Landesmuseum, Национальный музей Лихтенштейна, который проведет вас через прошлое, наследие и естественную историю княжества, от средневековых судов над ведьмами до производства вставных зубов. Напротив Postmuseum находится мерцающий черный куб из бетона и базальта – здание Художественного музея Лихтенштейна, где проводятся выставки современного искусства. Пройдите мимо аркадной Ратхаус Вадуц, поверните направо и поднимитесь в гору к Миттельдорфу, волшебному кварталу традиционных домов и розовых садов. 10-минутная прогулка в гору от главной дороги вознаградит вас великолепными альпийскими видами из замка Вадуц.

Полюбуйтесб альпийскими видами из замка Вадуц

На вершине холма над столицей находится средневековый замок с башнями Шлос Вадуц. Он является резиденцией князя Лихтенштейна. Территория замка закрыта для посещения, зато рядом можно увидеть бывшую крепость. По дороге от Вадуца в замок вы сможете любоваться потрясающими альпийскими пейзажами. А 15 августа здесь проходит вечеринка с фейерверками в честь Национального дня Лихтенштейна.

Поужинайте по-королевски

Из ресторана Torkel, отмеченном звездой Мишлен, открывается вид на виноградники князя. Здание бывшей винокурни было отремонтировано в 2021 году, дополнив средневековый колорит современными удобствами. Здесь сохранился старинный пресс для винограда, а меню ресторана составляют с учетом сезона.

Попробуйте вино из княжеского погреба

Хотя Лихтенштейн и совсем небольшой, он славится своим виноградарством, история которого насчитывает уже 600 лет. Местные вина пользуются популярностью по всему миру. Поднявшись по покрытым цветами виноградникам Вадуца, вы попадете в Хофкеллерай – виноваты погреба князя Лихтенштейна. Обязательно попробуйте здесь пино нуар с ягодным привкусом и свежие белые вина шардоне с цитрусовыми нотками.

Полюбуйтесь уникальными сокровищами в Schatzkammer

В Schatzkammer (Сокровищнице), расположенной в самом сердце Вадуца, выставлены княжеские коллекции, включающие королевские драгоценности, яйца Фаберже и другие сокровища. Полюбуйтесь также историческим оружием, произведениями искусства, роскошными подарками правителям Лихтенштейна, а также первой почтовой маркой, выпущенной в стране. И не забудьте зайти в Liechtenstein Center по соседству с Schatzkammer, чтобы узнать информацию о Лихтенштейне и получить сувенирный штамп для паспорта.

Познакомьтесь с культурой Вальзера в Тризенберге

Из Вадуца отправляйтесь в однодневную поездку в крупнейший муниципалитет Лихтенштейна, Тризенберг, чтобы погрузиться в культуру Вальзера. Тризенберг – это красивая горная деревня с темными деревянными шале и церковью с куполом-луковицей. Однако это не совсем обычный альпийский поселок. Здесь жили вальзеры – немецкоязычный народ скотоводов и фермеров из швейцарского Вали. В 13 веке они мигрировали по Европе и осели во многих местах. Местные жители до сих пор сохранить свою культуру и язык. Музей Вальзер рассказывает их интригующую историю.

Прогуляйтесь по Фюрстенштайгу

Севернее Трайзенберга находится невероятно высокая тропа Фюрстенштайг – один из самых известных маршрутов в горах Рятикон. Ее длина составляет около 6,5 км, а прогулка по нему займет примерно 2,5 часа. В конце концов вы сможете полюбоваться видом вершин горы Drei Schwestern (Три сестры). Но заранее узнайте, какой будет погода.

Остановитесь под самым небом в Пфальцерхютте

Пфальцерхютт – это расположенная в долине Нефталь каменная хижина. Она находится на высоте 2108 м и отсюда удобно отправляться на прогулку по окрестным высокогорным тропам, ведущим в отдаленные горы. Здесь также можно встретиться с дикими животными, такими как кричащие сурки или неуловимые горные козлы.

Наслаждайтесь альпийскими приключениями в Мальбуне

Совершите крутой подъем из Вадуца до курорта Мальбун, расположенного на высоте 1602 м. Зимой он превращается в настоящую страну рождественских чудес. Подъемники переносят лыжников и сноубордистов в Сарайс на высоту 199 м, откуда открывается доступ к более чем 22 км склонов. За пределами трассы есть зимние пешеходные тропы, извивающиеся между сосен. Самая красивая и популярная из них – двухчасовая Sassweg протяженностью 4,8 км. Для дополнительной романтики отправляйтесь на фондю в Berggasthaus Stücka, а затем обязательно покатайтесь на конных салазках. Летом Мальбун не менее великолепен – он предлагает гостям великолепные альпийские виды. Внимания точно заслуживает 12-километровый пятичасовой круговой маршрут Fürstin-Gina-Weg, ведущий к вершине Аугстенберга (2358 м) и поражающий захватывающими видами на Австрию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Прогуляйтесь по тихим лугам Руггеллер-Рит

Природа занимает центральное место в Руггеллер-Рит – болотистом краю недалеко от северного края Лихтенштейна. Возьмите с собой бинокль, чтобы увидеть богатые дикой природой торфяники, болота и пустоши заповедника Руггеллер-Рит. Когда здесь цветут голубые ирисы в конце мая и начале июня, на местные просторы слетаются аисты. Заповедник охватывает 220 акров вдоль реки Рейн. Круговой маршрут ведет пешеходов мимо скальных пещер и торфяных болот к внутреннему каналу и знакомит туристов с богатством здешней природы.

Исследуйте Лихтенштейн на велосипеде

Лихтенштейн – крошечный и его можно легко исследовать, передвигаясь на велосипеде. Инфраструктура для этого вида транспорта здесь очень развита. Возьмите велосипед напрокат на день или два, чтобы исследовать Вадуц по Лихтенштейнской тропе в долине Рейна, или отправляйтесь на горные тропы для более сложных приключений. Для опытных велосипедистов есть велосипедный тур Drei-Länder, охватывающий три страны.

Путешествуйте по всей стране по Лихтенштейнской тропе

Лучший способ познакомиться с этой небольшой страной — отправиться на 75-километровую Лихтенштейнскую тропу, которая начинается в замковом Бальцерсе на границе со Швейцарией на юге, а заканчивается в Шаанвальде, уютно примыкающем к Австрии на севере. Прогуливаясь по виноградникам, лугам и лесам, перепрыгивая через болота и горы и периодически спускаясь к водам Рейна, этот маршрут покорит ваше сердце.

Тропа проходит мимо лучших мест для посещения Лихтенштейна от беззаботных полей Руггеллер-Рит и Драй-Швестерн до средневековых замков, таких как Бург-Гутенберг в Бальцерсе и впечатляющих руин Шелленберга. На полпути по маршруту вы пройдете через столицу Вадуц и традиционную деревню Тризенберг. Осмотрите все самое лучшее, что может предложить маленькая страна от музеев до гор. Маршрут был разделен на пять однодневных этапов, что дает достаточно времени для отдыха.

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