Френч-пресс или заварник: что лучше использовать, чтобы получить вкусный напиток

Если речь идет об ароматном, полезном и вкусном чае, то это точно не о том напитке, который продается в пакетиках. Лучше всего готовить напиток самостоятельно. Только в таком случае вы точно будете знать, что входит в его состав и сможете регулировать вкус.

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В чем лучше всего заваривать чай, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она показала отличия френч-пресса и заварника, а вам остается только выбрать удобный для себя метод.

Френч-пресс

В процессе приготовления листья чая заливают горячей водой и оставляют настаиваться в течение нескольких минут. После этого поршень опускается, отделяя чайные листья от настоя.

Чай, заваренный во френч-прессе, обычно обладает более богатым и глубоким вкусом, поскольку листья чая свободно настаиваются в воде.

Френч-пресс позволяет удобно и легко контролировать время заваривания, а также упрощает процесс очистки.

Можно использовать как для чая, так и кофе, что делает его многофункциональным прибором.

Заварщик

Чайные листья завариваются в воде внутри контейнера или фильтра в заварнике. Время заваривания контролируется и зависит от снятия контейнера с листьями.

Чай, заваренный в заварнике, может быть более легким и нежным, поскольку контакт листьев с водой контролируется.

Заварник часто имеет фильтр, который держит листья отдельно, что очень удобно.

Заварщики могут быть декоративными и стильными, добавляя эстетический элемент процесса заваривания.

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