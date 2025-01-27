Сочный куриный рулет на бутерброды вместо колбасы: как легко приготовить в домашних условиях

Вместо того чтобы покупать магазинную колбасу, значительно лучше сделать вкусный куриный рулет. Его можно нарезать порционно и просто подать на бутерброде или мясную закуску к гарниру. Очень вкусно добавить внутрь орехи.

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Идея приготовления вкусного куриного рулета на бутерброды вместо колбасы опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Мясо выбирайте именно из куриного бедра.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

куриное бедро – 4 шт.

грибы – 100 г

соль, перец

сушеный чеснок 2 ч.л.

паприка копченая

сливки 20% или куриный бульон – 75 мл.

фисташки – 100 г (или любые орешки)

Способ приготовления:

1. Взбить в блендере куриное филе.

2. Бедро и грибы нарезать на кусочки.

3. В смесь добавить все специи по вкусу, фисташки или орешки.

4. Влить сливки или бульон.

5. Хорошо перемешать.

6. Поставить в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь.

7. Выложить фарш на пленку для запекания.

8. Сформировать и завязать.

9. Варить час на медленном огне или выпекать при температуре 180 градусов тоже час.

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