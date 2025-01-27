Сочный куриный рулет на бутерброды вместо колбасы: как легко приготовить в домашних условиях
Вместо того чтобы покупать магазинную колбасу, значительно лучше сделать вкусный куриный рулет. Его можно нарезать порционно и просто подать на бутерброде или мясную закуску к гарниру. Очень вкусно добавить внутрь орехи.
Идея приготовления вкусного куриного рулета на бутерброды вместо колбасы опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Мясо выбирайте именно из куриного бедра.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- куриное бедро – 4 шт.
- грибы – 100 г
- соль, перец
- сушеный чеснок 2 ч.л.
- паприка копченая
- сливки 20% или куриный бульон – 75 мл.
- фисташки – 100 г (или любые орешки)
Способ приготовления:
1. Взбить в блендере куриное филе.
2. Бедро и грибы нарезать на кусочки.
3. В смесь добавить все специи по вкусу, фисташки или орешки.
4. Влить сливки или бульон.
5. Хорошо перемешать.
6. Поставить в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь.
7. Выложить фарш на пленку для запекания.
8. Сформировать и завязать.
9. Варить час на медленном огне или выпекать при температуре 180 градусов тоже час.
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