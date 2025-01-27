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Сочный куриный рулет на бутерброды вместо колбасы: как легко приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
252
Сочный куриный рулет на бутерброды вместо колбасы: как легко приготовить в домашних условиях

Вместо того чтобы покупать магазинную колбасу, значительно лучше сделать вкусный куриный рулет. Его можно нарезать порционно и просто подать на бутерброде или мясную закуску к гарниру. Очень вкусно добавить внутрь орехи.

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Идея приготовления вкусного куриного рулета на бутерброды вместо колбасы опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Мясо выбирайте именно из куриного бедра.

Сочный куриный рулет на бутерброды вместо колбасы: как легко приготовить в домашних условиях

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г
  • куриное бедро – 4 шт.
  • грибы – 100 г
  • соль, перец
  • сушеный чеснок 2 ч.л.
  • паприка копченая
  • сливки 20% или куриный бульон – 75 мл.
  • фисташки – 100 г (или любые орешки)

Способ приготовления:

Сочный куриный рулет на бутерброды вместо колбасы: как легко приготовить в домашних условиях

1. Взбить в блендере куриное филе.

2. Бедро и грибы нарезать на кусочки.

Сочный куриный рулет на бутерброды вместо колбасы: как легко приготовить в домашних условиях

3. В смесь добавить все специи по вкусу, фисташки или орешки.

4. Влить сливки или бульон.

Сочный куриный рулет на бутерброды вместо колбасы: как легко приготовить в домашних условиях

5. Хорошо перемешать.

6. Поставить в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь.

Сочный куриный рулет на бутерброды вместо колбасы: как легко приготовить в домашних условиях

7. Выложить фарш на пленку для запекания.

Сочный куриный рулет на бутерброды вместо колбасы: как легко приготовить в домашних условиях

8. Сформировать и завязать.

Сочный куриный рулет на бутерброды вместо колбасы: как легко приготовить в домашних условиях

9. Варить час на медленном огне или выпекать при температуре 180 градусов тоже час.

Сочный куриный рулет на бутерброды вместо колбасы: как легко приготовить в домашних условиях

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