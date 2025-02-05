Что едят долгожители из голубых зон: эти два блюда вас удивят

В нескольких минутах езды на лодке от итальянского побережья расположен очаровательный остров Сардиния. Несмотря на то, что остров пользуется популярностью среди туристов благодаря своим залитым солнцем живописным местам, остров также известен своими 100-летними жителями.

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Исследователь долголетия Дэн Бюттнер посетил причудливые горные деревни Барбаджа на острове для своего документального фильма для Netflix "Дожить до 100: секреты голубых зон", чтобы раскрыть тайны поразительной продолжительности жизни местных жителей. Он был очень удивлен, обнаружив, что самой популярной едой долгожителей были макароны и хлеб, пишет Express.

"Что меня действительно шокировало, так это макароны и хлеб", – признался он. "Приехав из Америки, я думал, что "углеводы – это враги", не правда ли? Но дело в том, как эти простые углеводы готовятся".

Дэн углубился в то, как жители острова производят хлеб из закваски, который, как полагают, снижает уровень холестерина.

"Возьмем, например, хлеб на закваске. Когда вы готовите хлеб на закваске, процесс очень отличается от выпечки обычного белого хлеба, потому что в его основе – лактобактерии, снижающие гликемическую нагрузку всей пищи", – пояснил он.

Это означает, что этот хлеб с закваской действительно снижает усвоение сахара, и это может объяснить, почему люди имеют более низкий уровень диабета, а значит, дольше живут.

Что касается пасты, Дэн обнаружил, что жители острова добавляют ее в минестроне, часто смешивая с полезной фасолью и разными овощами.

Эксперт подчеркнул преимущества для здоровья диеты, богатой клетчаткой, заявив: "Все ингредиенты содержат широкий спектр клетчатки, которая держит под контролем воспаление и укрепляет вашу иммунную систему".

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, что едят жители голубых зон каждый день.

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