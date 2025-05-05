Что можно сажать в мае: список овощей, ягод и цветов

Май – один из самых активных и ответственных месяцев для садоводов и огородников. Уже можно планировать высадку рассады, сеять семена непосредственно в почву и ухаживать за многолетними растениями. От грамотного подхода к майской посадке зависит качество и щедрость будущего урожая.

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Это также подходящий период для закладки грядок с овощами, пряными травами, цветами, а также для посадки некоторых ягодных культур. OBOZ.UA рассказывает, что можно сажать в мае.

Зелень и пряности

В мае можно сеять пряные и зеленые культуры:

петрушку;

укроп;

базилик;

чабрец;

шпинат;

шалфей;

цикорий.

Эти растения хорошо выдерживают майские перепады температур и не нуждаются в сложном уходе. Основное – соблюдение температурного режима. В открытом грунте зелень хорошо растет при температуре от +6 °С. В теплице оптимально поддерживать +11–13 °С для грунта и +14–15 °С для воздуха. При правильном поливе и освещении через 7–10 дней можно собирать первый урожай.

Овощи – основная высадка сезона

Перед посадкой овощей почву нужно:

перекопать и разрыхлить;

добавить удобрения (азотные – 30 г/м²);

при необходимости внести золу или известь для снижения кислотности (220 г/м2);

внести органические смеси (например, раствор коровяка 1:8).

В мае высевают: морковь, репу, капусту, огурцы, редис, кукурузу, картофель. При этом почва должна прогреться до +8 °С на глубине 9 см.

После 15 мая обычно высаживают:

помидоры;

баклажаны;

перец.

Рассада капусты нуждается в хорошем освещении и защите от ветра. Высаживают ее в лунки на расстоянии 35 см, предварительно полив. Междурядье должно быть 50-55 см.

Какие ягоды можно сажать в мае

В мае продолжается посадка малины и клубники. Это неприхотливые культуры, но требующие правильной подготовки почвы.

Малина лучше всего растет на нейтральной почве. Ее нельзя сажать после томатов, картофеля или клубники. Лучше выбрать луночный способ: глубина 45-55 см, расстояние между лунками – 1 м, междурядья – 2 м. Траншейный способ предполагает внесение компоста, гноя, торфа, но без азотных удобрений. После посадки – обязательный полив и мульчирование.

Клубника:

выбирайте участки с хорошим освещением и защитой от ветра;

не высаживайте после капусты, огурцов или пасленовых;

рекомендованные предшественники – морковь, чеснок, свекла;

почву удобряют перегноем, компостом и золой (2 ведра + 2 стакана на м²);

расстояние между кустами – 35 см, междурядья – 55–60 см.

Тыквенные культуры

В мае сажают дыни, тыквы и арбузы.

Семена арбуза можно высевать при температуре от +12 °С. Их рекомендуют проращивать в горшках со смесью торфа, песка и дерновой земли. Перед высадкой прогревать в воде (+50–60 °С) 30 минут.

Тыкву высаживают после таких культур, как томаты, фасоль или горох. В почву добавляют смесь перегноя, золы (1 стакан) и суперфосфата (50 г).

Для дыни важно предварительно прогреть почву агроволокном за 1-2 недели до посадки. В качестве подкормки осенью следует вносить органические удобрения.

Какие цветы высадить в мае

Май – время, когда можно сеять много однолетних цветов прямо в открытую почву: бархатцы, астры, гипсофилы, настурции, петунии, ромашки, розы.

Советы:

астры не стоит сажать рядом с пасленовыми – они чувствительны к фитофторозу;

настурция долго прорастает, любит тепло;

бархатцы адаптируются к любому климату;

петунии лучше сеять под агроволокно, если есть риск заморозков;

перед посадкой роз корни следует замочить в воде на 2–3 часа.

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