Что не стоит делать со своими деньгами, чтобы не обедеть: советы финансиста

Финансово успешная женщина и автор книги Own Your Career, которая регулярно делится советами по бюджету, рассказала пять вещей, которые она никогда не делает со своими деньгами.

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Микела Аллока рассказала об этом на своей странице в TikTok, чтобы помочь другим улучшить свои финансовые привычки. Эксперт подчеркнула, что "то, что вы не делаете со своими деньгами, так же важно, как и то, что вы с ними делаете".

Не тратьте деньги на то, что вам не нравится

Если вы приобрели вещь онлайн, и поняли, что она вам не нравится, не ленитесь и верните товар обратно.

Экспертша предостерегла, что хранение вещей, которые вам не нравятся или которыми вы не пользуетесь, похоже на "в общем смывание денег в унитаз".

Она также обвинила многих покупателей в том, что они "ленивы", и призвала людей сделать 2025 год годом возвращения не нравящихся вещей.

Не пользуйтесь бездумно кредитной картой

Эксперт отметила, что она использует свои кредитные карты ответственно, никогда не накапливая долгов и тратя лишь то, что она может полностью выплатить при покупке. Она посоветовала тем, у кого есть задолженность по кредитной карте или борющимся с ответственным использованием более серьезно отнестись к этой проблеме.

Не покупайте на распродаже

"Я не делаю покупки только потому, что есть распродажа, поэтому если магазин, который мне нравится, пришлет мне электронное письмо с уведомлением о распродаже джинсов, я не куплю пару джинсов только потому, что увидела это электронное письмо", - сказала эксперт.

Она объяснила, что хотя она совершит покупку, если ей действительно нужен товар и на него действует скидка, импульсивная покупка, вызванная уведомлением о распродаже, для нее неприемлема. Она также подчеркнула свою философию словами: "Если вы приобретаете то, что на распродаже вам не нужно, вы не экономите деньги, вы просто их тратите".

Не забывайте отслеживать свои расходы

Отслеживание затрат имеет решающее значение. Одним из ключевых финансовых советов Микелы является не терять из виду расходы.

Она считает эту практику чрезвычайно важной для своего душевного спокойствия, заявляя, что это финансовая привычка, в которой она "наиболее религиозна", и признаваясь, что от этого она чувствует себя "намного лучше". В те недели, когда она не следила за своими расходами, Микела чувствовала "намного больше финансового беспокойства", опасаясь, что ее расходы вышли из-под контроля.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как эффективно распоряжаться деньгами.

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