Что нельзя делать в Италии: негласные правила, которые часто не знают туристы

Италия привлекает миллионы туристов благодаря уникальным достопримечательностям, гастрономии и средиземноморским пейзажам. Однако существуют правила поведения, которые в основном знают только местные жители, и нарушение которых может стоить вам не только неудобств, но и немалого штрафа.

Видео дня

Речь идет не только об очевидных вещах, например запрет вырезать имена на стенах Колизея. Эксперты TavelOffPath рассказали о распространенных ошибках туристов, которые лучше избегать во время путешествия по Италии.

Управление арендованным авто в исторических центрах

Многие путешественники выбирают арендовать авто для путешествия по Италии, не подозревая о так называемых ZTL – зоны ограниченного движения, доступ к которым разрешен только местным жителям с соответствующим разрешением.

Проезд по этим зонам без разрешения – это нарушение, за которое часто начисляют штраф от 95 до 352 долларов. Особенно это касается таких городов, как Рим (Пантеон, площадь Навона), Флоренция (район Дуомо, площадь Сан-Марко), Болонья и Милан.

ZTL действуют обычно с 6:30 до 18:00, но в некоторых городах существуют и ночные зоны ограничения. Чтобы избежать проблем, проверяйте дорожные знаки:

Varco Attivo – проезд запрещен;

Varco Non Attivo – проезд разрешен.

Совет: в больших городах лучше пользоваться железной дорогой или общественным транспортом – это и дешевле, и безопаснее с точки зрения правил.

Сидение или фотографирование на лестницах и достопримечательностях

Италия в последние годы активно борется с массовым туризмом, в частности через принятие местных ограничений в туристических зонах.

В Риме запрещено сидеть, есть или пить на Испанской лестнице. Штрафы могут достигать до 470 долларов.

Во Флоренции не разрешено садиться или потреблять пищу на лестнице храмов или рядом с памятниками, в частности на Пьяцце дель Дуомо или Пьяцце делла Синьория. Штраф – от 176 до 587 долларов.

В Портофино действует своеобразный "запрет на селфи" в час пик. Туристов, которые создают пробки, фотографируясь в порту, могут оштрафовать на 300 долларов.

Рекомендация: перед посещением популярных локаций проверяйте местные постановления и таблички с правилами – нарушение даже "несерьезного" на первый взгляд правила может иметь финансовые последствия.

Загар или плавание топлес

Несмотря на общее представление о "либеральной Европе", в Италии загар топлес или купание без верхней части купальника запрещены на большинстве общественных пляжей.

Штраф за нарушение может составлять от 60 до 587 долларов.

Если вы все же ищете пляжи, где такая практика допускается или толерантно относится, обратите внимание на:

пляж Капокотта (вблизи Рима);

Лидо-ди-Данте (Равенна);

побережье возле Агридженто (Сицилия).

Даже эти места не являются официальными нудистскими пляжами, поэтому действуйте осторожно и с уважением к местным нормам.

Неподтверждение билета перед посадкой

Еще одна распространенная ошибка – неподтверждение билета перед посадкой в поезда регионального сообщения. Если ваш билет не имеет фиксированной даты и времени (обычно это региональные поезда), его нужно обязательно валидировать в автомате на перроне. Это занимает несколько секунд, но является обязательной процедурой.

Если контролер увидит невалидированный билет, вас могут оштрафовать на 58 долларов – даже если вы искренне не знали об этом правиле.

Билеты, приобретенные через приложение Trenitalia с фиксированным рейсом, обычно не требуют валидации – проверяйте условия при покупке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о городе, который называют самым недооцененным в Европе – туристов здесь немного, а посмотреть есть на что.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.