Что посмотреть на Сардинии: топ мест, которые нельзя пропустить

Сардиния – идеальный остров для тех, кто хочет насладиться уникальной природой и соединить пляжный отдых с познавательными экскурсиями. Она привлекает туристов со всего мира живописными ландшафтами, неповторимыми пляжами, старинными городами и достопримечательностями.

Видео дня

Если вы еще не определились со следующим направлением путешествия, Сардиния может стать отличным вариантом. Издание LonelyPlanet рассказало об уникальных местах, которые стоит увидеть на острове.

Гольфо ди Орозеи

Гольфо ди Орозеи (итал. Golfo di Orosei) – большой залив на восточном побережье Сардинии, известный своей кристально чистой водой, красивыми пляжами и скалистыми берегами. Встреча суши и моря здесь настолько резка, что до лучших пляжей залива, таких как Камонтла Мариолу, можно добраться только на лодке или пешком. Самый простой способ исследовать этот участок побережья – это экскурсия от курорта Кала Гононе.

До Гольфо ди Орозеи можно доехать на автомобиле или автобусе из других городов Сардинии. Ближайший аэропорт находится в городе Ольбия.

Су Нуракси ди Барумини

Этот комплекс является одним из наиболее значимых образцов нурагической цивилизации, процветавшей на Сардинии в эпоху бронзы. В 1997 году Су Нуракси ди Барумини был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Су Нуракси состоит из центральной башни, окруженной бастионом с четырьмя угловыми башнями, а также поселения, которое существовало вокруг нураги. Нураги – это уникальные мегалитические сооружения, распространенные на Сардинии в эпоху бронзы. Их предназначение до конца не выяснено, но считается, что они могли служить как оборонительными сооружениями, так и центрами социальной и политической жизни. Строительство центральной башни Су Нуракси началось в XV веке до н.э. В XIII-VI веках до нашей эры вокруг нурага возникло поселение, которое впоследствии превратилось в крупный город.

Альгеро

Альгеро имеет богатую историю, отраженную в его архитектуре. Здесь вы найдете средневековые укрепления, узкие улочки, старинные церкви и дворцы. Стоит посетить исторический центр города, где находятся Кафедральный собор Святой Марии, церковь Святого Франциска и другие достопримечательности.

Чтобы в полной мере ощутить спокойную атмосферу Альгеро, прогуляйтесь рано вечером вдоль стен, обрамленных тремя живописными башнями. Альгеро славится красивыми пляжами с белым песком и кристально чистой водой. Пляж Лидо ди Сан Джованни находится прямо в городе, а в нескольких километрах от него расположены пляжи Мария Пиа, Лаццаретто и другие.

Архипелаг делла Маддалена

Архипелаг делла Маддалена расположен в северо-восточной части Сардинии. Он состоит из семи крупных островов: Ла Маддалена, Капрера, Санто Стефано, Спарги, Буделли, Санта Мария и Раццоли, а также множество мелких островков.

Архипелаг делла Маддалена является частью национального парка, созданного в 1994 году для защиты уникальной природы этого региона. Здесь можно заниматься разнообразными видами водного спорта, такими как дайвинг, виндсерфинг и кайтсерфинг. Также на островах много пешеходных маршрутов, которые проходят через живописные места.

Чтобы почувствовать спокойную средиземноморскую атмосферу, прогуляйтесь по пешеходной улице Виа XX Сеттембре в историческом центре Ла-Маддалена и остановитесь на аперитиве во время вечерней прогулки. В 7 км к востоку через дамбу до Compendio Garibaldino, можно попасть в имение национального героя Италии Джузеппе Гарибальди.

Барбаджа

Скалистая горная местность к югу от Нуоро была последним форпостом Сардинии, завоеванным римлянами, что принесло ей название Барбаджа (похоже на "варвар"). Древние традиции все еще сохраняются на фестивалях региона, особенно Festa di Sant'Antonio Abate.

Барбаджа характеризуется холмистым рельефом с густыми лесами, скалистыми ущельями и быстрыми реками. Самая высокая точка региона – гора Дженнардженту (1834 метра над уровнем моря). Культура Барбаджи уникальна и самобытна. Здесь по-прежнему сохраняются древние обычаи, обряды и традиции. Барбаджини известны своим музыкальным фольклором, плясками и ремеслами. Особой популярностью пользуются традиционные барбаджийские костюмы, отличающиеся яркостью и оригинальностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших средиземноморских направлениях для летнего отпуска-2025.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.