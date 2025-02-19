Сочный лосось в сливочном соусе на сковороде: как вкусно приготовить рыбу на обед
Красная рыба – продукт, который идеально подходит для обеда. Костей достаточно мало, а мясо очень мягкое и нежное. Можно просто взять кусочек и прожарить его на сковороде со сливочным соусом.
Идея приготовления жареного филе лосося на сковороде для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Наконец сбрызните лимонным соком – так будет гораздо вкуснее.
Ингредиенты:
- филе лосося (или другой рыбки) – 2 кусочка (по 150 г.)
- оливковое масло – 2 ст.л.
- сливочное масло – 3 ст.л.
- чеснок – 3 зубца
- помидоры черри – 300 г
- свежий шпинат – 60 г
- свежий базилик – 5 г
- пармезан – 25 г
- сливки – 120 г
- соль – по вкусу.
- лимон – 1 долька
Способ приготовления:
1. Разогреть оливковое масло на среднем огне.
2. Посолить рыбу и пожарить филейной частью вниз около 6 минут.
3. Перевернуть и пожарить с другой стороны еще несколько минут.
4. Выкладываем рыбу в тарелку, раскладываем на сковороду сливочное масло, растопим, добавим измельченный чеснок и жарим около 1 минуты.
5. Добавить помидоры, порезанные пополам.
6. Посолить, положить шпинат, базилик и тушить 3 минуты.
7. Добавить сливки и пармезан, тушить еще 3 минуты.
8. Убавить огонь, тушить еще несколько минут.
9. Выложить в соус рыбу, полить и тушить на небольшом огне 10 минут, периодически поливая ее соусом.
10. Перед подачей сбрызнуть соком лимона.
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