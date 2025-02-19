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Сочный лосось в сливочном соусе на сковороде: как вкусно приготовить рыбу на обед

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
231
Сочный лосось в сливочном соусе на сковороде: как вкусно приготовить рыбу на обед

Красная рыба – продукт, который идеально подходит для обеда. Костей достаточно мало, а мясо очень мягкое и нежное. Можно просто взять кусочек и прожарить его на сковороде со сливочным соусом.

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Идея приготовления жареного филе лосося на сковороде для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Наконец сбрызните лимонным соком – так будет гораздо вкуснее.

Сочный лосось в сливочном соусе на сковороде: как вкусно приготовить рыбу на обед

Ингредиенты:

  • филе лосося (или другой рыбки) – 2 кусочка (по 150 г.)
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • сливочное масло – 3 ст.л.
  • чеснок – 3 зубца
  • помидоры черри – 300 г
  • свежий шпинат – 60 г
  • свежий базилик – 5 г
  • пармезан – 25 г
  • сливки – 120 г
  • соль – по вкусу.
  • лимон – 1 долька

Способ приготовления:

Сочный лосось в сливочном соусе на сковороде: как вкусно приготовить рыбу на обед

1. Разогреть оливковое масло на среднем огне.

2. Посолить рыбу и пожарить филейной частью вниз около 6 минут.

Сочный лосось в сливочном соусе на сковороде: как вкусно приготовить рыбу на обед

3. Перевернуть и пожарить с другой стороны еще несколько минут.

4. Выкладываем рыбу в тарелку, раскладываем на сковороду сливочное масло, растопим, добавим измельченный чеснок и жарим около 1 минуты.

Сочный лосось в сливочном соусе на сковороде: как вкусно приготовить рыбу на обед

5. Добавить помидоры, порезанные пополам.

6. Посолить, положить шпинат, базилик и тушить 3 минуты.

7. Добавить сливки и пармезан, тушить еще 3 минуты.

Сочный лосось в сливочном соусе на сковороде: как вкусно приготовить рыбу на обед

8. Убавить огонь, тушить еще несколько минут.

9. Выложить в соус рыбу, полить и тушить на небольшом огне 10 минут, периодически поливая ее соусом.

10. Перед подачей сбрызнуть соком лимона.

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