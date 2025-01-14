Что посмотреть после 'Эмили в Париже': сериалы с похожей атмосферой

После успеха сериала Эмили в Париже зрители ищут истории с такой же легкой атмосферой, эстетикой романтики и приключений в больших городах. Динамические сюжеты, очаровательные герои и незабываемые локации стали основой популярности шоу.

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Если вам понравился французский шарм и интриги парижской жизни, есть немало сериалов, которые предложат похожие впечатления. От модных будней до романтических перипетий эти истории перенесут вас в мир стильных приключений. OBOZ.UA предлагает рассмотреть, какие сериалы могут стать вашими последующими любимцами.

Позвоните моему агенту! (Call my agent! 2015)

Французский комедийно-драматический сериал, раскрывающий закулисную жизнь индустрии кино и телевидения. События разворачиваются в престижном парижском агентстве талантов ASK, где команда агентов пытается удовлетворить капризы своих звездных клиентов, балансируя между личными проблемами, профессиональными вызовами и интригами.

В каждом эпизоде появляются реальные французские актеры, играющие сатирические версии самих себя, добавляя шоу уникального шарма. Сериал отличается остроумным юмором, драматическими сюжетными поворотами и проникновенным изображением сложных отношений в шоу-бизнесе. "Позвоните по телефону моему агенту!" приобрел международную популярность благодаря своей подлинности и блестящим актерским работам.

Сплетница (Gossip Girl, 2007)

Американский драматический сериал, созданный по мотивам книжной серии Сесили фон Цигезар. События разворачиваются в Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка, где жизнь привилегированных подростков из богатых семей становится объектом постоянной слежки загадочного блогера под псевдонимом "Сплетница".

В центре истории – драма, интриги и романтические отношения таких персонажей, как Серена ван дер Вудсен, Блэр Волдорф, Нейт Арчибальд и Чак Басс. Сериал стал настоящим феноменом благодаря своим стильным образам, ярким диалогам и увлекательным сюжетным поворотам. Благодаря атмосфере роскоши и темам дружбы, предательства и амбиций, шоу завоевало популярность среди молодежи.

Жирный шрифт (The Bold Type, 2021)

Американский драматический сериал, рассказывающий о жизни трех молодых женщин, работающих в глянцевом журнале в Нью-Йорке. Сериал исследует темы дружбы, любви, карьеры, феминизма и социальных проблем.

Сериал сосредотачивается на жизни Джейн, Кэт и Саттон, трех лучших подруг, работающих в журнале Scarlet. Каждая из них имеет разные характеры и цели, но их объединяет общая мечта – добиться успеха в журналистике и сделать мир лучше. Они вместе сталкиваются с разнообразными вызовами как на работе, так и в личной жизни.

Дневники Керри (The Carrie Diaries, 2013)

Американский драматический сериал, приквел к культовому шоу "Секс и город". Сюжет рассказывает о юности Керри Брэдшоу, роль которой исполнила Анна-София Робб, и переносит зрителей в 1980-е годы. Керри — обычная старшеклассница из Коннектикута, мечтающая о карьере писательницы и увлекающаяся модой и большим городом. Ее жизнь меняется, когда она получает стажировку в Манхэттене, открывая для себя яркий мир Нью-Йорка. Сериал исследует первые романтические отношения, дружбу и сложности взросления. "Дневники Керри" отличаются стильным ретро-визуалом и позволяют увидеть этапы становления любимой героини.

В стиле Джейн (Jane by Design, 2012)

Американский подростковый сериал, рассказывающий о необычных приключениях 16-летней девушки Джейн, случайно попадающей на работу в модную компанию. Сериал сочетает в себе элементы комедии, драмы и мелодрамы, а также позволяет зрителям заглянуть в мир моды и высокой моды.

Главная героиня, Джейн, сталкивается с вызовами взрослой жизни, одновременно пытаясь сохранить свою юность и дружбу.

Валерия (Valeria, 2020)

Испанский драматически комедийный сериал, основанный на серии романов Элизабет Бенавент. В центре сюжета – жизнь молодой писательницы Валерии, которая пытается найти баланс между творческим кризисом, личными проблемами в браке и дружбой с тремя лучшими подругами.

Вместе героини одолевают вызовы, связанные с любовью, карьерой и самореализацией, создавая атмосферу тепла и поддержки. Сериал выделяется ярким стилем, юмором и искренностью, которые делают его похожим на популярные женские драмы, например "Секс в большом городе". Съемки происходили в Мадриде, что придает истории характерный испанский колорит.

Начальник (Girlboss, 2017)

Американский комедийно-драматический сериал, вдохновленный реальными событиями из жизни Софии Аморузо, основательницы бренда Nasty Gal. Главную роль сыграла Бритт Робертсон, воплотившая молодую женщину, превращающую свою любовь к винтажной одежде в успешный бизнес.

События разворачиваются в 2000-х годах, когда София создает интернет магазин одежды на платформе eBay, преодолевая трудности в бизнесе и личной жизни. Сериал совмещает юмор и мотивационный тон, показывая путь от безработной девушки к влиятельной предпринимательнице. Начальница основана на автобиографической книге Аморузо, а ее стильный саундтрек и смелое настроение привлекли внимание молодой аудитории. Хотя сериал получил смешанные отзывы, он стал источником вдохновения для молодых предпринимателей.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Netflix вышел один из самых жестоких сериалов.

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