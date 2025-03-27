Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытных трубочек за 10 минут

Лаваш – очень простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для приготовления пиццы, а также трубочек с разными начинками. Еще из него получится вкусная запеканка, пироги.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных трубочек из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш – 1-2 шт.

сыр – 180 г

вареные яйца – 5 шт.

зелень: укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу,

сметана – 2-3 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

масло гхи – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Сыр и вареные яйца натираем на грубой терке, добавляем специи, иссеченную зелень, сметану, хорошо перемешиваем.

2. Лаваш разрезаем на прямоугольники. Начинку заворачиваем в лаваш в виде трубочки.

3. Обжариваем с двух сторон на разогретом масле до хрустящей корочки.

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