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Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытных трубочек за 10 минут
Лаваш – очень простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для приготовления пиццы, а также трубочек с разными начинками. Еще из него получится вкусная запеканка, пироги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных трубочек из лаваша, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш – 1-2 шт.
- сыр – 180 г
- вареные яйца – 5 шт.
- зелень: укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу,
- сметана – 2-3 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
- масло гхи – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Сыр и вареные яйца натираем на грубой терке, добавляем специи, иссеченную зелень, сметану, хорошо перемешиваем.
2. Лаваш разрезаем на прямоугольники. Начинку заворачиваем в лаваш в виде трубочки.
3. Обжариваем с двух сторон на разогретом масле до хрустящей корочки.
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