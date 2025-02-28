Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: рецепт сытных сырных шариков в кляре

Твердый сыр может быть отличной основой для приготовления сытных и вкусных закусок в виде шариков. И к тому же готовить их можно в духовке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырных шариков, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

200 г твердого сыра

2 яйца

1 ст л муки

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натрите на мелкой терке.

2. Белок отделяем от желтка, белок добавляем в сыр, а желток в отдельную посуду. Сыр перемешаем с яйцом и формируем шарики.

3. К желтку добавляем еще 1 яйцо и муку, перемешиваем. Шарики обкатываем в яйце и сухарях.

4. Запекать шарики можно в мультипечи или духовке до хрустящей корочки.

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