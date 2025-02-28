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Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: рецепт сытных сырных шариков в кляре

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
183
Рецепт блюда

Твердый сыр может быть отличной основой для приготовления сытных и вкусных закусок в виде шариков. И к тому же готовить их можно в духовке. 

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Сырные шарики

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырных шариков, которые очень быстро готовятся. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 200 г твердого сыра
  • 2 яйца
  • 1 ст л муки
  • панировочные сухари

Способ приготовления: 

1. Твердый сыр натрите на мелкой терке. 

Твердый сыр для блюда

2. Белок отделяем от желтка, белок добавляем в сыр, а желток в отдельную посуду. Сыр перемешаем с яйцом и формируем шарики. 

Приготовление блюда

3. К желтку добавляем еще 1 яйцо и муку, перемешиваем. Шарики обкатываем в яйце и сухарях.

Как правильно приготовить шарики

4. Запекать шарики можно в  мультипечи или духовке до хрустящей корочки. 

Готовое блюдо

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