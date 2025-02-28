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Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: рецепт сытных сырных шариков в кляре
Твердый сыр может быть отличной основой для приготовления сытных и вкусных закусок в виде шариков. И к тому же готовить их можно в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырных шариков, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- 200 г твердого сыра
- 2 яйца
- 1 ст л муки
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натрите на мелкой терке.
2. Белок отделяем от желтка, белок добавляем в сыр, а желток в отдельную посуду. Сыр перемешаем с яйцом и формируем шарики.
3. К желтку добавляем еще 1 яйцо и муку, перемешиваем. Шарики обкатываем в яйце и сухарях.
4. Запекать шарики можно в мультипечи или духовке до хрустящей корочки.
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