Что сделать с бархатцами в июле, чтобы они цвели еще и осенью

Бархатцы – одни из самых надежных и ярких цветов, которые можно выращивать в летнем саду.

Но хотя бархатцы известны своей выносливостью и морозостойкостью, этим растениям все же нужна небольшая помощь, если вы хотите, чтобы они "цвели обильнее, большими и яркими цветами в течение всего лета" и "даже до поздней осени", как утверждают специалисты по садоводству с This Is My Garden, пишет Express.

К сожалению, как и гортензии и розы, бархатцы могут быстро увянуть без надлежащего ухода, становясь длинноногими, с меньшим количеством цветов, что делает растение уставшим и истощенным. Хорошая новость заключается в том, что поддерживать пышное цветение бархатцев несложно. Все сводится к нескольким простым задачам, которые выполняются регулярно, и одна из них имеет приоритет над другими.

Эксперты утверждают, что "самая важная задача" для сохранения цветения бархатцев – это регулярное удаление отцветших цветков. Отцветание – это процесс удаления старых, увядших и умирающих цветков с растения.

Когда цветы бархатцев начинают засыхать, растение естественным образом перенаправляет свою энергию на развитие семян. Это потому, что, как и большинство цветущих растений, целью бархатцев является производство семян для размножения.

Как только растение начинает этот процесс, оно тратит гораздо меньше энергии на формирование новых цветков. Вместо этого оно начинает сосредотачиваться на созревании семенных головок.

Результат? Ваше растение больше сосредотачивается на образовании семян, чем на цветении, и образование цветов резко замедляется.

Но, удаляя эти старые цветы сразу, вы останавливаете переход растения в режим образования семян. Вместо этого растение продолжает формировать свежие бутоны и цветы, используя свою энергию для продолжения цветения, а не для завершения своего жизненного цикла.

Как обрезать бархатцы

Специалисты утверждают, что удаление отцветших цветков бархатцев легко сделать и занимает не более 10 секунд на растение. Все, что вам нужно сделать, это взять увядшие цветы, которые увяли или начали засыхать. Они часто начинают коричневеть или сморщиваться и приобретают бумажный вид.

Как только увидите увядший цветок, прищипните его чуть выше первой пары листьев или следующей почки под ним. Вы можете использовать пальцы или маленькие садовые ножницы для срезки.

Лучше всего обрезать сухие цветы каждые несколько дней или по крайней мере раз в неделю. Чем регулярнее вы это делаете, тем больше цветов даст ваше растение.

Благодаря регулярной обрезке отмерших головок, растения бархатцев будут оставаться пышными, кустистыми и яркими до конца лета.

