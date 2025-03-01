Что сделать с клубникой, чтобы она долго не портилась: ценный совет

Хранение клубники в пластиковой упаковке из супермаркета может показаться лучшим решением, но на самом деле это большая ошибка, которую совершает большинство из нас.

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Пластик задерживает влагу, создавая более влажную среду. Как следствие, при таком хранении клубника чаще портится, плесневеет и превращается в кашу. Что сделать с клубникой, чтобы она долго оставалась свежей, рассказывает OBOZ.UA.

Для этого вам пригодится обычная соль. Добавьте несколько столовых ложек в большую миску с водой и растворите ее (лучше использовать фильтрованную воду). Добавьте клубнику в воду и дайте ей настояться как минимум пять минут.

Соленая вода – это безопасный способ уничтожить любые споры плесени, грязь или бактерии, попавшие во фрукты, а если избавиться от них, клубника не загниет раньше времени.

После этого положите клубнику в дуршлаг и хорошо промойте холодной водой. Выложите ягоды на бумажные полотенца, чтобы высушить. Вы можете использовать кухонное полотенце, если хотите, но ягоды могут испачкать материал.

Очень важно, чтобы клубника была как можно более сухой, поскольку избыток влаги будет способствовать развитию плесени.

Когда клубника высохнет, положите на дно емкости с крышкой бумажное полотенце и добавьте клубнику. Бумажное полотенце впитает любую лишнюю влагу, которую выделяет клубника, чтобы она оставалась максимально сухой, и было меньше шансов заплесневеть.

Также обязательно храните клубнику в контейнере с крышкой в холодильнике, поскольку это предотвращает попадание бактерий в плоды.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно сажать клубнику.

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