Чтобы деньги в доме не переводились: 5 комнатных растений, улучшающих материальное благополучие владельцев

Комнатные растения поглощают углекислый газ, нормализуют уровень влажности, отпугивают насекомых-вредителей, успокаивают нервы…и приносят в дом финансовое благополучие. Некоторые из них считаются настоящими талисманами, привлекающими несметное богатство и процветание.

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Что посадить в горшки, чтобы деньги в доме не переводились, знает OBOZ. UA.

Пеларгония

Пеларгония (герань) — растение с исключительно положительной энергетикой. Ее можно ставить где угодно, и в доме будет мир, благополучие и достаток.

Совет: Для усиления эффекта разместите герань рядом с любым ярко цветущим растением.

Сциндапсус

Сциндапсус — популярная комнатная культура лиан. Это азиатское вьющееся растение считается символом достатка мира и гармонии.

К сведению, сциндапсус очень быстро растет и с его помощью можно создавать настоящие "зеленые стены". Однако он ядовит и его лучше держать подальше от детей и домашних животных.

Крассула овальная

Общепринятое название крассулы овальной — "денежное дерево", что многое говорит о ее полезных качествах по улучшению материального благополучия владельцев.

Кстати, и внешне крассула соответствует "денежным" признакам, ее округлые листья напоминают монеты. Особенно эффектно это выглядит, когда они опадают и становятся серебристыми

Замиокулькас

Это растение приобрело популярность в наших края сравнительно недавно, но его уже называют "долларовым деревом". Цветоводы ценят замиокулькас за неприхотливость в уходе и спокойное отношение к отсутствию влаги.

Если же растение обильно полить после периода засухи, замиокулькас оживает и начинает "колоситься".

Считается, что этот цветок способен вывести своего владельца из любого финансового кризиса. Единственный недостаток — он тоже ядовит, поэтому будьте с ним осторожны.

Лимон

Лимон – это эталонное растение в плане эзотерических практик. Считается, что его энергетика гасит ссоры, конфликты, и помогает владельцу зарабатывать больше.

Совет: Чтобы лимон приносил в дом деньги, посадите его в красный горшок и поставьте в юго-восточной части дома. А чтобы денежный поток не иссякал, первую прибыль отдайте нуждающимся.

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