Чтобы оценить всю красоту: когда лучше ехать в Китай

Китай – страна с богатым климатическим и культурным разнообразием, поэтому выбрать лучшее время для путешествия сюда – дело не из простых. От субтропиков до заснеженных гор, от уютных старинных городов до ультрасовременных мегаполисов – все это влияет на сезонность посещения.

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Впрочем, путешественники чаще всего предпочитают весну (апрель-май) и осень (сентябрь-октябрь), когда погода наиболее комфортна. Температура колеблется от +10°C до +23°C, а пейзажи чрезвычайно живописны.

Хотя весна и осень традиционно считаются лучшими сезонами для путешествия, каждое время года в Китае имеет свои прелести. От ледовых замков до марафонов, от пляжей до гор, от фестивалей до святынь – эта страна всегда найдет, чем удивить. Упакуйте чемоданы, определяйте маршрут и готовьтесь увидеть Китай во всей его красоте, советует издание Lonely Planet.

Весна – фестивали и активный отдых

В марте-мае Китай оживает после зимней спячки. Деревья покрываются цветами, а города Шэньчжэнь, Пекин, Ушань и Харбин радуют глаза вишневым цветом. Это прекрасное время для прогулок по Великой Китайской стене или посещения Терракотовой армии без чрезмерного скопления туристов. В апреле проходит водный фестиваль в Юньнане, где посетителей щедро обливают водой, символически смывая старое. Также в мае стоит попробовать силы в марафоне на Большой стене – экстремальном, но незабываемом приключении.

Летний сезон – жарко, но ярко

С июня по август в Китае царит жара, а влажность в южных регионах может быть чрезмерной. Но именно летом проходит больше всего фестивалей. Гонки драконьих лодок, пивные фестивали в Даляне и Циндао, огненный фестиваль в Дали — каждый найдет что-то для себя. Во избежание жары следует двинуться к пляжам Санья на Хайнане или в более прохладные горные регионы на западе страны.

Осень – золотая пора для фотолюбителей

Сентябрь и октябрь дарят Китаю свежесть и особую красоту. Именно в этот период лучше всего посещать Пекин, Гуйлинь и Сычуань. Красочные листья на склонах гор Хуаншань и Цзючжайгоу создают настоящую осеннюю сказку. А в сельских районах проводятся традиционные праздники, например Новый год народности Мяо с песнями, танцами и щедрым угощением.

Зима – сезон горнолыжного драйва.

С ноября по март страна уходит в холод, особенно на севере. Это время спокойных, менее людных путешествий. В Харбине проходит мировой фестиваль ледовых скульптур, поражающий размахом и атмосферой. Горнолыжные курорты Ябул и Чанбайшань становятся главными точками зимнего спорта. А на острове Хайнань можно устроить пляжный релакс даже в разгар января.

Китайский Новый год – магия и толпы

Хотя празднование китайского Нового года (январь-февраль) поражает традициями и атмосферой, это также сложный период для путешествий. Миллионы людей возвращаются домой, транспорт перегружен, а многие заведения закрыты. Если вы уже в стране, стоит остаться на одном месте и наблюдать за праздниками — в частности, за зрелищным Фестивалем фонарей, завершающим цикл новогодних событий.

Советы для туристов

Независимо от сезона, планируйте путешествие заранее – особенно во время национальных праздников. Учитывайте климатические особенности выбранного региона: север Китая имеет суровую зиму, в то время как юг жаркий и влажный. Не забывайте о страховке, бронировании транспорта и гибком расписании — Китай поражает масштабами и разнообразием.

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