Чтобы постоянно цвела: как часто надо поливать герань

Герань – один из самых любимых цветков среди садоводов. Она неприхотлива, устойчива к жаре и вредителям, а главное – обильно и долго цветет. Ее выращивают на балконах, подоконниках и клумбах, и даже при минимальном уходе она способна превратить любой уголок в цветущий оазис.

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Однако ключевой фактор здоровья и красоты – правильный полив. Как часто и как именно поливать герань, чтобы она цвела постоянно, объяснили специалисты.

Сколько воды нуждается в герань

Герань считается засухоустойчивым растением. Это значит, что она способна некоторое время обходиться без воды, особенно если растет в правильном грунте.

В умеренную погоду достаточно поливать ее один раз в неделю. Но в жаркие дни или во время сильного ветра частоту полива следует увеличить. Только что высаженную герань целесообразно увлажнять 2– 3 раза в неделю, пока она не укоренится.

Как поливать герань в контейнере

Если герань растет в горшке, увлажнение должно быть более частым. Летом почва в небольших контейнерах пересыхает быстро, поэтому поливать нужно каждые 1–2 дня, как только подсохнет верхний слой земли.

Осенью и зимой, когда активность роста снижается, вполне достаточно полива раз в 3–4 дня. Не менее важно, чтобы горшок имел дренажные отверстия – герань не терпит застоя воды.

Как избежать ошибок

Главное правило: не переливать. Чрезмерная влага приводит к гнили корней, появлению грибковых заболеваний и общему ослаблению растения. Если листья начинают желтеть, становятся мягкими, а почва имеет неприятный запах – это признаки переувлажнения.

Наоборот, недостаток воды проявляется вялыми или скрученными листьями, сухими краями и общим угнетением. Однако герань хорошо восстанавливается после кратковременной засухи – гораздо лучше, чем после перелива.

Когда и как поливать

Лучшее время для полива – утро. Это позволяет воде впитаться до жары и уменьшает риск появления болезней.

Поливать следует у основания, не смачивая листья. Вода должна просочиться вглубь – к корням, а не остаться лишь на поверхности.

Герань не требует сложного ухода, но к режиму полива относится серьезно. Наблюдайте за состоянием почвы, корректируйте полив в зависимости от погоды и условий, и ваша герань будет отвечать непрерывным цветением – с весны до осени.

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