Даже если нет признаков: ветеринары объяснили, почему нужно обрабатывать собак и кошек от глистов

В Британии исследование, в котором приняли участие 2000 владельцев домашних животных, показало, что треть испытала тревожные последствия от того, что они вовремя не обработали своих собак или кошек от глистов.

Самые распространенные признаки, о которых сообщалось, включали беспокойное и агрессивное поведение животных, выпадение волос из-за постоянного чесания и выявления сегментов глистов на постельных принадлежностях или даже рвоте, пишет Express.

Около четверти опрошенных обнаружили, что их домашние животные болели глистами в прошлом – в среднем дважды. Когда показали микроскопическое изображение червя, восемь из 10 участников утверждали, что паразиты напоминают существ из фильмов ужасов или инопланетян.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, Drontal запустил креативную информационную кампанию, которая включает серию постеров вымышленных фильмов. Эти плакаты изображают червей как "инопланетных захватчиков", живущих в кишечнике домашних животных, с такими названиями, как The Purrasite Within и The Furmidable Infestation.

Исследование показало, что 42% владельцев признаются, что забывают своевременно обрабатывать от глистов своих питомцев. Основными причинами пропуска лечения являются: убеждение, что у питомца нет симптомов, трудности с приемом таблеток от глистов, недооценка риска заражения глистами и неосознания необходимости гельминтизации домашних животных.

Также, кажется, нет ясности относительно того, как часто домашних животных следует очищать от глистов. Специалисты говорят, что график приема лекарства от гельминтов зависит от образа жизни вашего животного, но, как правило, рекомендуется лечить домашних животных ежемесячно или каждые три месяца.

