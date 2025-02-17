Делает любой образ более дорогим: как сумка-клатч снова ворвалась в тренды

Сумка-клатч не теряет популярности с годами. Сначала появившись как элегантный выбор для вечерних выходов, этот компактный аксессуар претерпел эволюцию и теперь является важной частью не только праздничных, но и повседневных образов. Современные клатчи могут иметь разные формы, размеры и дизайны, что позволяет подобрать их практически к любому стилю одежды.

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Законодательницы моды выбирают эти сумки не только для торжественных событий, но и для обычных прогулок или даже образов в стиле casual. Издание WhoWhatWear рассказало, какие клатчи стали трендами весеннего сезона.

Носить клатч можно по-разному в зависимости от ситуации. Для повседневного стиля не обязательно выбирать минимализм. Напротив, яркие цвета, интересные текстуры и нестандартные формы придают образу индивидуальности.

Актриса Моника Барбаро соединила два разных костюма с сумкой-клатчем от Jacquemus. Конечно, ее наряды уже имели стильный и изысканный вид дорого, но сумка сделала образы еще дороже.

Клатч подойдет даже к джинсам и футболке, если выбрать модель с нестандартными деталями или текстурами. Этот аксессуар выглядит очень стильно и может стать настоящей изюминкой даже самой простой одежды.

Современные клатчи представлены во множестве дизайнов, материалов и цветов. Это позволяет каждому найти сумку, наиболее подходящую его стилю и требованиям.

Сумка-клатч – аксессуар, позволяющий всегда быть в тренде, подчеркивая вашу уникальность и вкус.

Сумка-клатч – аксессуар, позволяющий всегда быть в тренде, подчеркивая вашу уникальность и вкус.

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