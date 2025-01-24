Ди Каприо сыграет серийного убийцу в фильме Мартина Скорсезе

Проект, ставший результатом длительного сотрудничества Леонардо Ди Каприо и режиссера Мартина Скорсезе, наконец-то возвращается к производству после многих лет задержек. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю серийного убийцы Х. Х. Холмса, совершавшего свои преступления во время Всемирной выставки 1893 г. в Чикаго.

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Этот проект обсуждался уже более десяти лет, но недавно сообщили, что он снова попал в стадию предварительного производства. Возвращение к работе над фильмом стало возможным благодаря поддержке голливудской студии 20th Century, которая после приобретения компанией Disney продолжает реализацию этого масштабного проекта, отмечает Deadline.

"Дьявол в Белом городе": книга как основа для экранизации

Фильм будет адаптацией книги Эрика Ларсона "Дьявол в Белом городе: убийство, магия и безумие на ярмарке, сменившей Америку". Ларсон в своей книге подробно описывает деятельность Холмса, организовавшего в Чикаго так называемый "Замок убийц", где, по данным расследований, он пытал и убивал своих жертв. Настоящая история этого преступника восхищает воображение благодаря своей зловещей и загадочной атмосфере, прекрасно подходящей для экранизации.

Ди Каприо и Скорсезе: многолетнее сотрудничество

Леонардо Ди Каприо приобрел право на экранизацию книги еще в 2010 году. Сотрудничество актера и Мартина Скорсезе стало результатом многочисленных успехов на экране, в частности, после работы над "Волком с Уолл-стрит". Однако, несмотря на готовый сценарий от Билли Рэя, фильм не вышел на экран многие годы. Причины задержек включали в себя изменение подходов к формату проекта и отсутствие соответствующей поддержки со стороны студии.

В 2022 году "Дьявол в Белом городе" был превращен в телевизионный сериал для платформ Hulu, где главную роль получил Киану Ривз. Однако даже эта версия не была завершена, и проект снова подвергся паузе, когда Ривз и режиссер Тодд Филд покинули его. Несмотря на это, вопрос возвращения к производству фильма не оставлял шансов на экранизацию.

Сейчас проект снова находится на этапе предварительного производства, и команда работает над решением всех вопросов. Хотя в фильм еще не добавлен готовый сценарий, подготовка к съемкам ведется. Студия 20th Century берет на себя главную роль в производстве, что позволяет проекту получить необходимую поддержку для успешного запуска.

Мартин Скорсезе сейчас работает над несколькими крупными проектами, включая адаптацию романа "Жизнь Иисуса" и биографический фильм о Фрэнке Синатре. Однако он не оставляет идею создания фильма о серийном убийце. Леонардо Ди Каприо тоже не останавливается на этом проекте и в ближайшее время представит новую работу в партнерстве с Полом Томасом Андерсоном.

Несмотря на большие амбиции по производству, сложно предсказать, когда именно "Дьявол в Белом городе" увидит свет. Учитывая текущий график Скорсезе и Ди Каприо, а также другие планы, релиз фильма может быть отложен еще на несколько лет.

"Дьявол в Белом городе" также привлекает внимание из-за своего уникального места в истории уголовных расследований. История Х. Х. Холмса, одного из самых страшных серийных убийц США, является значительным этапом в эволюции правосудия и борьбы с криминалом. Кроме самого преступника фильм имеет огромный потенциал для исследования социальных и психологических аспектов, окружающих подобные трагедии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Леонардо Ди Каприо предлагали роль в третьем сезоне "Игры в кальмаре".

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