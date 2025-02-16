Для четырех знаков зодиака наступила хорошая полоса: Юпитер принесет изобилие

Планета удачи и экспансии Юпитер завершила свою ретроградность 4 февраля и открыла путь новым возможностям и достатку. Теперь до ноября 2025 года четыре знака ощутят ее положительное влияние и смогут добиться впечатляющих результатов.

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По словам астролога Эвана Натаниэля Грима, Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы в этот период могут воспользоваться удачными обстоятельствами, пишет Ofeminin.

Близнецы

Юпитер в созвездии Близнецов приносит им необыкновенный оптимизм. Сейчас идеальное время для воплощения ваших мечтаний. Гримм считает, что 2025 год будет для вас многообещающим. Вы добьетесь успеха в том числе и благодаря вашей уверенности в себе.

Дева

Ваши усилия на работе принесут желаемые результаты. Возможно карьерное повышение и рост репутации. Дева сможет увидеть новые возможности, которые раньше не замечала. Ваш упорный труд окупится. Профессиональный прорыв станет возможным благодаря вашей вере в свои силы и позитивного настроения.

Стрелец

Стрельцу повезет в межличностных отношениях. Вы можете встретить кого-нибудь особенного или углубить существующие отношения. Помогут на этом пути изменение образа мышления и ваша внутренняя энергия. Примите положительный настрой, и вас ожидает неожиданная польза. Негативная настройка скажется на отношениях.

Рыбы

Юпитер принесет Рыбам благословение в домашней жизни. Однако это время может быть затруднено с точки зрения управления эмоциями. Если вы будете настроены негативно и разочаровываться, привлеките хаос. Сосредоточьтесь на покое и создании гармоничной среды.