Легкий салат с креветками и авокадо: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Салат с креветками – отличное блюдо для праздничного стола или повседневного обеда. С такими морепродуктами отлично сочетается руккола, а также разнообразные овощи. Прекрасно дополняет вкус легкая заправка на основе лимона и соевого соуса.

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Идея приготовления легкого салата с креветками и авокадо опубликована на странице фудблогера Натальи Жук (nataliia zhuk) в Instagram. Морепродукты обязательно нужно почистить.

Ингредиенты:

креветки – 400 г

салат (рукула)

болгарский перец

авокадо

помидоры черри

сыр моцарелла

Ингредиенты для соуса:

масло – 100 мл.

соевый соус – 50 мл.

лимонный сок – 1 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

прованские травы – 1 ч.л.

мед – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Креветки почистить.

2. На сковороде пожарить 2 зубчика чеснока.

3. Когда чеснок раскроет свой аромат – добавить креветки.

4. По желанию посыпать любимыми специями.

5. Готовить 1-2 минуты, чтобы не пересушить их. Снять с огня.

6. На тарелку выложить рукколу, можно чуть-чуть ее измельчить.

7. Затем 1 небольшой болгарский перец порезать соломкой. Выложить на рукколу.

8. Также добавить одно спелое авокадо в нарезанном виде.

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