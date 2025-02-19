Легкий салат с креветками и авокадо: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Салат с креветками – отличное блюдо для праздничного стола или повседневного обеда. С такими морепродуктами отлично сочетается руккола, а также разнообразные овощи. Прекрасно дополняет вкус легкая заправка на основе лимона и соевого соуса.
Идея приготовления легкого салата с креветками и авокадо опубликована на странице фудблогера Натальи Жук (nataliia zhuk) в Instagram. Морепродукты обязательно нужно почистить.
Ингредиенты:
- креветки – 400 г
- салат (рукула)
- болгарский перец
- авокадо
- помидоры черри
- сыр моцарелла
Ингредиенты для соуса:
- масло – 100 мл.
- соевый соус – 50 мл.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- прованские травы – 1 ч.л.
- мед – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Креветки почистить.
2. На сковороде пожарить 2 зубчика чеснока.
3. Когда чеснок раскроет свой аромат – добавить креветки.
4. По желанию посыпать любимыми специями.
5. Готовить 1-2 минуты, чтобы не пересушить их. Снять с огня.
6. На тарелку выложить рукколу, можно чуть-чуть ее измельчить.
7. Затем 1 небольшой болгарский перец порезать соломкой. Выложить на рукколу.
8. Также добавить одно спелое авокадо в нарезанном виде.
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