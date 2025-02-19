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Легкий салат с креветками и авокадо: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
144
Легкий салат с креветками и авокадо: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Салат с креветками – отличное блюдо для праздничного стола или повседневного обеда. С такими морепродуктами отлично сочетается руккола, а также разнообразные овощи. Прекрасно дополняет вкус легкая заправка на основе лимона и соевого соуса.

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Идея приготовления легкого салата с креветками и авокадо опубликована на странице фудблогера Натальи Жук (nataliia zhuk) в Instagram. Морепродукты обязательно нужно почистить.

Легкий салат с креветками и авокадо: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • креветки – 400 г
  • салат (рукула)
  • болгарский перец
  • авокадо
  • помидоры черри
  • сыр моцарелла

Ингредиенты для соуса:

  • масло – 100 мл.
  • соевый соус – 50 мл.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • прованские травы – 1 ч.л.
  • мед – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Легкий салат с креветками и авокадо: блюдо на каждый день и для праздничного стола

1. Креветки почистить.

2. На сковороде пожарить 2 зубчика чеснока.

Легкий салат с креветками и авокадо: блюдо на каждый день и для праздничного стола

3. Когда чеснок раскроет свой аромат – добавить креветки.

4. По желанию посыпать любимыми специями.

Легкий салат с креветками и авокадо: блюдо на каждый день и для праздничного стола

5. Готовить 1-2 минуты, чтобы не пересушить их. Снять с огня.

6. На тарелку выложить рукколу, можно чуть-чуть ее измельчить.

Легкий салат с креветками и авокадо: блюдо на каждый день и для праздничного стола

7. Затем 1 небольшой болгарский перец порезать соломкой. Выложить на рукколу.

8. Также добавить одно спелое авокадо в нарезанном виде.

Легкий салат с креветками и авокадо: блюдо на каждый день и для праздничного стола

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