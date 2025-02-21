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Топ-12 идей полезных тостов, которые готовятся не больше 5 минут
Тосты – это быстрый, питательный и красивый завтрак, который можно разнообразить десятками способов. А еще – это отличный способ сократить время, потраченное на приготовление первого за день приема пищи.
Нутрициолог Алина Коновальчук в Instagram представила подборку из 12 тостов, которые очень полезны. Но основным положительным моментом является то, что ни один из них не готовится больше 5 минут.
Топ-12 идей для тостов
- Цельнозерновой хлеб + крем-сыр + авокадо + слабосоленая рыба.
- Цельнозерновой хлеб + тунец + вареное яйцо + греческий йогурт.
- Цельнозерновой хлеб + гуакамоле + яйцо пашот.
- Цельнозерновой хлеб + печень трески + вареное яйцо + крем-сыр + огурец.
- Цельнозерновой хлеб + хумус + авокадо + редис\томаты.
- Цельнозерновой хлеб + крем-сыр+ хамон + вяленые томаты + рукола.
- Цельнозерновой хлеб + сыр бри + карамелизированная груша + мед + орехи.
- Цельнозерновой хлеб + фета + томаты черри + оливки.
- Цельнозерновой хлеб + моцарелла + вяленые томаты + базилик.
- Цельнозерновой хлеб + рикота + инжир + мед + орехи.
- Цельнозерновой хлеб + арахисовая паста + банан + мед.
- Цельнозерновой хлеб + маскарпоне + клубника + миндальные хлопья.
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