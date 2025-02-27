Домашний 'Сникерс': как приготовить вкусность из простых ингредиентов

"Сникерс" – это один из самых популярных видов шоколадных батончиков в мире. Этот десерт утоляет голод и чрезвычайно питателен. Вкуснее "Сникерса" может быть только "Сникерс", приготовленный собственноручно.

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Как приготовить эту вкусность дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником recipefixes. В его состав кулинар добавила банан, что придало новый вкус.

Ингредиенты

Банан

Арахисовая паста

Шоколад

Арахис

Морская соль

Способ приготовления

1. Банан нарезаем слайсами и выкладываем на пергамент. Накрываем сверху еще одним листом пергамента и прижимаем стаканом по всей площади. Снимаем верхний слой пергамента.

2. Смазываем бананы шоколадной пастой.

3. Шоколад растапливаем на водяной бане и поливаем изделие.

4. Орехи сечим ножом и выкладываем на шоколадный слой. Присыпаем морской солью.

5. Отправляем в морозильную камеру на 3 часа, после чего нарезаем ножом.

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