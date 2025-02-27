Домашний "Сникерс": как приготовить вкусность из простых ингредиентов
"Сникерс" – это один из самых популярных видов шоколадных батончиков в мире. Этот десерт утоляет голод и чрезвычайно питателен. Вкуснее "Сникерса" может быть только "Сникерс", приготовленный собственноручно.
Как приготовить эту вкусность дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником recipefixes. В его состав кулинар добавила банан, что придало новый вкус.
Ингредиенты
- Банан
- Арахисовая паста
- Шоколад
- Арахис
- Морская соль
Способ приготовления
1. Банан нарезаем слайсами и выкладываем на пергамент. Накрываем сверху еще одним листом пергамента и прижимаем стаканом по всей площади. Снимаем верхний слой пергамента.
2. Смазываем бананы шоколадной пастой.
3. Шоколад растапливаем на водяной бане и поливаем изделие.
4. Орехи сечим ножом и выкладываем на шоколадный слой. Присыпаем морской солью.
5. Отправляем в морозильную камеру на 3 часа, после чего нарезаем ножом.
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