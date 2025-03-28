Домашняя Филадельфия: простой лайфхак, который поможет приготовить сыр за копейки

Крем-сыр "Филадельфия" стал популярным ингредиентом для многих блюд, но его магазинная цена может быть достаточно высокой. К счастью, приготовить аналог этого нежного сыра дома можно всего из одного доступного продукта. Домашний вариант не только более дешевый, но и не содержит лишних добавок. Он отлично подойдет как для сладких десертов, так и для соленых закусок.

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Редакция FoodOboz расскажет об элементарном лайфхаке по приготовлению домашнего крем-сыра, для которого понадобится кефир. Процесс очень простой и не нуждается в специальных кулинарных навыках.

Как приготовить домашнюю "Филадельфию"

Чтобы сделать крем-сыр в домашних условиях, понадобится всего один ингредиент – кефир с жирностью не менее 2,5%. Для приготовления:

1. Заморозьте три пачки кефира прямо в упаковке. Это нужно для того, чтобы после оттаивания отделить лишнюю жидкость.

2. Подготовьте конструкцию: возьмите кастрюлю, сверху установите дуршлаг и выстелите его марлей или тонкой тканью.

3. Переложите кефир на ткань и оставьте таять в холодильнике на 24 часа. За это время вся сыворотка стечет, а вы получите нежную густую массу.

4. Готовый сыр можно есть в чистом виде или смешать с любимыми добавками – зеленью, специями, вялеными томатами. Для сладкой версии достаточно сбить его с сахаром или медом.

5. Из 1,2 литра кефира получается около 310 г готового сыра, что значительно выгоднее магазинного варианта. Такой лайфхак позволяет получить вкусный и натуральный продукт без лишних трат.

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