Вечная классика: в сети оценили нежный маникюр Меган Маркл

Бывшая актриса, а теперь член британской королевской семьи, жена принца Гарри Меган Маркл не устает примерять новые роли. Актриса, продюсер, ведущая подкастов и телевизионных шоу, шеф-повар Netflix – теперь к этому списку добавился еще и инфлюенсер маникюра.

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Как пишет Vogue, Маркл недавно присоединилась к платформе для инфлюенсеров Shop My и опубликовала на ней список "тщательно подобранных вещей", которые она может рекомендовать своим поклонникам. Список содержит ссылки на магазины, где можно купить любимую одежду и бьюти-продукты Маркл. И в нем оказалось сразу два лака для ногтей.

Примечательно, что бело-розовый цвет, который герцогиня рекомендует своим поклонникам, она носит и сама. Именно с таким покрытием она появилась в кадре своего шоу "С любовью, Меган", которое можно посмотреть на Netflix.

Vogue назвал такой маникюр герцогини "маникюром Монтесито" – по названию городка в Южной Калифорнии, где Меган и Гарри поселились после переезда в США в 2020 году. Нежный цвет герцогиня Меган наносит полупрозрачным слоем и закрепляет глянцевым финишем.

Чтобы сделать такой маникюр, мастер из Нью-Йорка и амбассадор известных брендов Джули Кандалек рекомендует начать с формы. Ногти нужно коротко подрезать и придать им округлую миндалевидную форму. А дальше в несколько слоев, но не слишком толсто, нанести лак. Он может быть розовым или более белым, однако в любом случае не слишком толстым. Верхнее покрытие при этом должно быть блестящим.

Такой маникюр будет универсальным бьюти-выбором. Он подходит к любому стилю одежды и уместен в любой ситуации. Эксперты по красоте рекомендуют попробовать его в этом сезоне, чтобы почувствовать тихую роскошь, присущую солнечной Калифорнии.

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