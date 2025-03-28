Хит лета: Рианна показала универсальный педикюр для теплого сезона

Открытая обувь возвращается в тренды этим летом. А это значит, что, кроме маникюра, в теплый сезон мы будем уделять большое внимание еще и педикюру. И горячий бьюти-тренд здесь уже продемонстрировала певица и предпринимательница Рианна.

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Нередко, чтобы избежать лишних хлопот, мы просто покрываем ногти на руках и ногах лаком одинакового цвета. Однако в своем Instagram Рири предложила подписчикам нечто иное.

Звезда сделала несколько фотографий во время отдыха на яхте, чтобы показать мягкие спортивные шлепанцы, которые создала в коллаборации своего бренда Fenty с PUMA. Но при этом продемонстрировала яркие белоснежные ногти, резко контрастировавшие с лаймово-зеленой обувью.

Именно так, в этом сезоне будет модным делать яркий педикюр, цвет которого будет резко выделяться на фоне обуви. Поэтому уход за стопами сейчас становится столь важным.

А что касается маникюра, то здесь Рианна пошла за существующим трендом. Под этот же образ она подобрала необычно короткие для себя мыльные ногти прямоугольной формы.

Итак, можем подытожить. В этом летнем сезоне в моде будет контрастный, броский педикюр ярких цветов, тогда как руки можно оформлять нейтральными тонами. И не стоит беспокоиться о том, чтобы подбирать оттенки друг к другу – разнобой здесь сейчас в моде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о еще одном нежном тренде в маникюре – молочных ногтях, которые выбрала для себя Кэти Холмс.

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