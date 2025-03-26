Кэти Холмс поддержала тренд на молочный маникюр: фото

Мода на яркий маникюр приходит и уходит, а вот элегантная классика с нами всегда. Это убедительно доказала актриса Кэти Холмс – большая поклонница простой элегантности.

Видео дня

На днях звезда посетила вечеринку в Нью-Йорке и продемонстрировала собравшимся минималистичный молочный маникюр. Этот дизайн сейчас считается одним из ключевых трендов сезона, но при этом является также безоговорочной классикой.

Ключевая фишка молочного маникюра – использование полупрозрачного слоя белого лака. Это создает сдержанный образ, однако не столь незаметный, как "голые" или "мыльные" ногти и не столь противоречивый, как французский маникюр.

В отличие от большинства ярких трендов в нейл-дизайне, молочные ногти достаточно универсальны, чтобы подойти под любой цвет кожи и стиль наряда. И в этом усматривают популярность этого маникюра. Натешившись наращиванием, 3D-эффектами и росписью, звезды и не только они стремятся к чему-то, что позволит полностью забыть о маникюре на довольно длительное время и при этом будет выглядеть красиво.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о еще одном классическом стиле маникюра, который пришелся по душе Селене Гомес.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.