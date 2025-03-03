Доступно и стильно: Кендалл Дженнер показала один из самых модных аксессуаров лета

Начинается весна, и солнце постепенно набирает силу – тепло его лучей мы почувствуем на себе уже в ближайшие дни. А значит, среди одежды начнут появляться вещи и аксессуары для защиты себя от ультрафиолета.

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Что из таких вещей будет самым модным и стильным этим летом, уже продемонстрировала модель Кендалл Дженнер. На днях ее заметили на прогулке по Нью-Йорку в кепке-поло. В отличие от бейсболки такая кепка имеет более округлую и мягкую верхнюю часть, что придает ей в целом более сдержанный вид.

В отличие от ультрамодных летних аксессуаров, кепка-поло считается классическим головным убором, хоть и со спортивным характером. Она подходит не только к вещам в стиле кэжуал. Ее также можно носить с более формальной одеждой.

Лучшее в кепках-поло то, что они всегда есть в коллекциях брендов всех ценовых категорий – от масс-маркета до тяжелого люкса. Выбирать можно минималистичные модели или головные уборы, украшенные декором или логотипами, сдержанные базовые цвета или яркие акцентные оттенки. Все зависит только от вашего личного вкуса и стиля. Главное – этим летом иметь такую кепку в своем гардеробе, чтобы защитить голову и лицо от палящего солнца.

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