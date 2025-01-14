Двухкратный номинант на премию 'Оскар' раскрыл реальную ситуацию с зарплатами в Голливуде

Двухкратный номинант на премию "Оскар" Джимон Хонсу опроверг популярный миф о больших зарплатах в Голливуде. По словам кинозвезды, признание не принесло ему финансовую стабильность.

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Актер утверждает, что многим его коллегам недоплачивают, пишет Deadline. Поэтому ему и в 60 приходится тяжело работать, чтобы обеспечить себе достойную жизнь.

Несмотря на признание критиков и награды за успешные фильмы, откладывать и экономить Хонсу не удается.

"Я в этом бизнесе, снимаюсь в фильмах уже более двух десятилетий, дважды номинировался на "Оскар", снимался во многих блокбастерах, но все равно испытываю финансовые трудности. Мне точно недоплачивают", – возмутился актер.

Он заверил, что никакие награды и участие в успешных проектах в прошлом не могут уберечь звезду от недооценки его способностей. Хонсу заявил, что чувствует себя обманутым, ведь много работает на студиях и не может жить на широкую ногу даже после успешных ролей.

Фильмография звезды состоит из таких известных лент, как "Тихое место", "Гран Туризмо", "Капитан Марвел", "Форсаж", "Аквамен", "В Америке", "Остров", "Гладиатор" и многие другие.

Хонсу номинировали на "Оскар" в 2004 и 2007 годах. Дважды он мог получить статуэтку за лучшую роль второго плана: в фильмах "Кровавый алмаз" и "В Америке". Также он был отмечен кинокритиками США и номинирован на "Золотой глобус".

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