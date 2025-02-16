Едут, чтобы выспаться: названа лучшая страна Европы для спокойного отдыха
Швеция все чаще выбирается туристами как идеальное место для восстановительного сна. Страна стала популярной благодаря своей уникальной природной среде, которая идеально подходит для отдыха и восстановления физических и психологических сил.
Благодаря особым природным условиям, таким как длительная тьма в осенний и зимний периоды, а также прохладная температура, Швеция становится настоящим направлением для тех, кто стремится к глубокому сну. Этот тренд подчеркивает важность туризма для здорового сна, а также цифровую детоксикацию, пишет Daily Express.
Как отмечают представители туристической организации VisitSweden, страна предоставляет оптимальные условия для ночного отдыха. Естественная тишина, чистый воздух и темные ночи делают Швецию идеальным местом для тех, кто хочет избавиться от стресса и насладиться спокойствием. Согласно исследованиям, именно такие условия способствуют улучшению сна и общего здоровья.
Кристиан Бенедикт, эксперт по сну Упсальского университета, объясняет, почему Швеция стала столь популярным направлением. Он отмечает, что отсутствие технических воздействий и близость к природе помогают улучшить психическое здоровье. В то же время, технологии, переполняющие нашу повседневную жизнь, часто приводят к нарушениям сна, что делает пребывание на природе особенно полезным.
Благодаря этому тренду Швеция предлагает ряд удобств для восстановления сна в отелях. К примеру, Scandic Hotels Group предлагает своим посетителям затемненные комнаты и специальные оздоровительные зоны, где запрещено пользоваться мобильными телефонами. Это помогает уменьшить влияние цифровых устройств на качество сна, что позволяет отдохнуть в комфорте и тишине.
Однако Швеция не единственная страна, активно способствующая улучшению сна своим посетителям. В Лондоне гостиница Cadogan разработала услугу Sleep Concierge, включающую медитацию и другие техники для улучшения сна. В Женеве Mandarin Oriental предлагает услугу индивидуальных программ сна в сотрудничестве с клиникой сна, а в Таиланде Civa-Som Hua Hin помогает настроить циркадные ритмы через специализированные программы.
Вот почему все больше людей выбирают путешествия в Швецию и другие страны, где можно получить не только прекрасный отдых, но и возможность восстановить свои силы из-за спокойного сна. Это немаловажная часть туризма будущего, которая ставит здоровье и восстановление на первый план.
OBOZ.UA ранее писал, какая страна в Европе стала конкуренткой Испании.
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