Новых 'Мстителей' начнут снимать в марте: что известно о сюжете

Поклонникам Marvel сообщили утешительную новость: долгожданные съемки фильма "Мстители: Судный день" стартуют в марте этого года. После некоторых трудностей в фазы 4 и 5, где франшиза испытала падение интереса, новости из последнего SDCC вернули популярность "Мстителям".

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Объявление о возвращении режиссеров Джо и Энтони Руссо и актера Роберта Дауни-младшего в роли Доктора Дума вдохновило фанатов на новые надежды. Это настоящая новость для всех поклонников Марвел, которые уже долго ждали следующую часть, отмечает издание Collider.

Проект возвращает "Мстителей" в Великобританию, где съемки проходили еще во время "Мстителей: Эра Альтрона". Съемки "Мстителей: Судный день" начнутся в Англии уже в марте 2025 года.

Хотя информация о сюжете остается строго конфиденциальной, известно, что "Мстители: Судный день" собрал отличную команду актеров. В состав фильма присоединятся Бенедикт Камбербетч, Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Квинн, Эбон Мосс-Бакрак, а также возвращающиеся актеры, среди которых Гейли Этвелл, Энтони Маки и Том Холланд. Этот звездный состав гарантирует новые увлекательные повороты в сюжете.

Режиссеры Джо и Энтони Руссо поделились своими планами по новому фильму, отметив, что история, которую они хотят рассказать, должна быть еще более эмоциональной и масштабной. "Мы чувствовали, что можно создать более мощную историю", - отметил Энтони Руссо. Они также подчеркнули, что, хотя результат может быть непредсказуемым, их целью является создать невероятно увлекательную историю, которая будет интересна всем поклонникам.

Руссо также отметили, что сила историй состоит в их способности объединять людей. "Неважно, откуда вы родом или какие ваши политические убеждения — все собираются вместе для историй такого масштаба", — пояснил Джо Руссо. Они хотят, чтобы этот фильм стал еще одним событием, которое принесет фанатам интересный опыт.

Ожидается, что "Мстители: Судный день" выйдет в кинотеатрах в 2026 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в новом фильме о Мстителях сыграет Роберт Дауни-младший.

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