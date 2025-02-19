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Сытный пирог с грибами без вымешивания теста: из чего сделать основу

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
162
Сытный пирог с грибами без вымешивания теста: из чего сделать основу

Сытный пирог для всей семьи можно приготовить даже без вымешивания теста. Для этого вам понадобится простое тесто фило. Оно очень универсальное, сочетается с любой начинкой и быстро выпекается.

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Идея приготовления пирога из теста фило с грибами опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. С таким блюдом справится каждый.

Сытный пирог с грибами без вымешивания теста: из чего сделать основу

Ингредиенты:

  • грибы – 300 г
  • лук – 2 шт.
  • сыр моцарелла – 350 г
  • листы фило – 5 шт.
  • оливковое масло
  • зеленый лук

Способ приготовления:

Сытный пирог с грибами без вымешивания теста: из чего сделать основу

1. Обжарить лук с грибами, слегка посолить.

2. Смазать каждый лист теста фило маслом и выложить в форму.

Сытный пирог с грибами без вымешивания теста: из чего сделать основу

3. Выложить слой сырого, зеленого лука, затем грибов, снова немного сырого.

Сытный пирог с грибами без вымешивания теста: из чего сделать основу

4. Подвернуть края теста и смазать сверху растительным маслом.

Сытный пирог с грибами без вымешивания теста: из чего сделать основу

5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.

Сытный пирог с грибами без вымешивания теста: из чего сделать основу

6. Украсить пирог зеленым луком перед подачей.

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