Сытный пирог с грибами без вымешивания теста: из чего сделать основу

Сытный пирог для всей семьи можно приготовить даже без вымешивания теста. Для этого вам понадобится простое тесто фило. Оно очень универсальное, сочетается с любой начинкой и быстро выпекается.

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Идея приготовления пирога из теста фило с грибами опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. С таким блюдом справится каждый.

Ингредиенты:

грибы – 300 г

лук – 2 шт.

сыр моцарелла – 350 г

листы фило – 5 шт.

оливковое масло

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Обжарить лук с грибами, слегка посолить.

2. Смазать каждый лист теста фило маслом и выложить в форму.

3. Выложить слой сырого, зеленого лука, затем грибов, снова немного сырого.

4. Подвернуть края теста и смазать сверху растительным маслом.

5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.

6. Украсить пирог зеленым луком перед подачей.

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