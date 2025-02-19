Сытный пирог с грибами без вымешивания теста: из чего сделать основу
Сытный пирог для всей семьи можно приготовить даже без вымешивания теста. Для этого вам понадобится простое тесто фило. Оно очень универсальное, сочетается с любой начинкой и быстро выпекается.
Идея приготовления пирога из теста фило с грибами опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. С таким блюдом справится каждый.
Ингредиенты:
- грибы – 300 г
- лук – 2 шт.
- сыр моцарелла – 350 г
- листы фило – 5 шт.
- оливковое масло
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Обжарить лук с грибами, слегка посолить.
2. Смазать каждый лист теста фило маслом и выложить в форму.
3. Выложить слой сырого, зеленого лука, затем грибов, снова немного сырого.
4. Подвернуть края теста и смазать сверху растительным маслом.
5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.
6. Украсить пирог зеленым луком перед подачей.
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