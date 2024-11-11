Если надоел пуховик: Дженнифер Лопес показала лучшую альтернативу на зиму

Когда мы говорим о комфортной и теплой верхней одежде на зиму, то первыми в голову приходят пуховики. Они действительно справляются со своей задачей прекрасно, но полноценный гардероб предполагает хотя бы минимальное разнообразие.

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Чем можно заменить или дополнить пуховик и при этом улучшить свой зимний стиль, продемонстрировала певица и актриса Дженнифер Лопес. Для похода в один из ресторанов Нью-Йорка она выбрала длинную шубу из искусственного меха.

Подобная верхняя одежда сейчас как раз в тренде. И застилизовала ее звезда так, чтобы шуба стала главным элементом ее наряда. Лопес соединила модные сейчас широкие джинсы с базовой водолазкой молочного цвета, а сверху накинула шубу с коротким ворсом, цвет которой совпадал с водолазкой. К ней звезда добавила сумку через плечо и обувь соответствующего оттенка, а также рыжевато-коричневые кожаные перчатки.

Несмотря на то, что весь образ Лопес был выполнен в базовых цветах, шуба в нем взяла на себя роль выразительного акцента. Все из-за своей выразительной фактуры и объемного силуэта. Отдельную изюминку ансамблю добавлял пояс шубы, который звезда оставила свободно висеть на талии.

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