Есть всего 5 секунд: быстрая, но запутанная головоломка

Наш мозг – орган очень энергозатратный, а потому ленивый. Убедиться в этом можно на примере головоломки с однотипными изображениями. А заодно и бросить себе вызов.

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Именно такую головоломку публикует OBOZ.UA. На ней мы видим десятки цифр 8, среди которых в действительности спряталась одна шестерка. Однако ваш мозг отказывается ее видеть, ему удобнее и экономнее считать, что все элементы на изображении совершенно одинаковы. Попытайтесь за 5 секунд убедить его в обратном.

Именно так и работают оптические иллюзии. Они эксплуатируют нашу привычку безсознательно сводить изображения к знакомым формам и паттернам, даже если в действительности это не так. Мы смотрим на картинку и видим на ней что-то привычное, а чтобы заметить, в чем хитрость, приходится привлекать нестандартное мышление и внимательность к деталям.

Именно поэтому подобные головоломки часто включают в тесты на уровень интеллекта. Они позволяют эффективно проверить, насколько высоким является IQ человека чере его способность быстро мобилизоваться и заставлять себя мыслить креативно.

Итак, поставьте таймер на 5 секунд и внимательно посмотрите на изображение. Попытайтесь понять, где именно спряталась шестерка, которая нарушает на нем абсолютную гармонию.

Если вы справитесь за отведенное время, ваш IQ можно считать высоким. Если же нет, это означает, что ваш мозг нуждается в тренировках. А здесь нет способа лучше, чем найти правильный ответ на эту головоломку своими силами. Поэтому продолжайте поиск шестерки, пока не справитесь с этим.

Тем, кому головоломка не дается никак, мы предлагаем свериться с подсказкой. Ее мы публикуем ниже.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по поиску ботинка на сложном изображении.

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