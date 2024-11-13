'Столица Рождества': европейский город очаровывает праздничной атмосферой

С наступлением зимних праздников в Европе тысячи туристов отправляются в самые волшебные города, где чувствуется настоящий дух Рождества. Одним из таких мест является Страсбург, уже веками славящийся своей сказочной атмосферой в декабре.

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Этот город на востоке Франции получил почетное звание "Рождественской столицы" благодаря своим традициям и древним ярмаркам, имеющим историю более четырех столетий. Страсбург приглашает посетителей прогуляться по его старинным улочкам, украшенным тысячами огней, и погрузиться в праздничный дух, информирует Express.

Самая старая рождественская ярмарка Европы

Рождественская ярмарка Страсбурга – одна из старейших в Европе, ее история началась в 1570 году. Каждый год здесь разворачивается более 300 киосков, где продают изделия ручной работы, сувениры, праздничные украшения и местные деликатесы. Особенно популярен ароматный глинтвейн, который прекрасно согревает в холодные вечера. Такая масштабная ярмарка является не только туристической достопримечательностью, но и культурным символом, привлекающим гостей со всего мира.

Магическая атмосфера старого города

Старый город Страсбурга, известный как La Petite France, во время праздников выглядит как настоящая рождественская сказка. Каждый дом и улочка украшены огнями, гирляндами, сосновыми ветвями и рождественскими декорациями. Центральным символом праздника является гигантская елка на площади Клебер, одна из самых больших во Франции, которую украшают тысячи блестящих огоньков, придавая городу особый шарм.

Завораживающая архитектура

Средневековая архитектура Страсбурга придает дополнительный шарм этому зимнему празднику. Готический Страсбургский собор с его великой башней становится фоном для рождественского действа. Вечером собор освещается праздничными огнями, что придает городу неповторимый вид. Гости города отмечают, что это место выглядит как живая рождественская открытка.

Отзывы туристов

Посетители Страсбурга оставляют одобрительные отзывы о городе, отмечая его уникальную атмосферу. Здесь на каждом шагу можно найти рынки, предлагающие разнообразные рождественские товары и вкусную еду. Они отмечают уникальное сочетание французской и немецкой культур на ярмарке, что придает ему особую самобытность.

Традиции и праздничные развлечения

Рождественская ярмарка Страсбурга предлагает богатый выбор праздничных активностей для всей семьи. Туристы могут насладиться выступлениями уличных музыкантов, рождественскими спектаклями и праздничными развлечениями для детей. Это место, где можно ощутить рождественский дух во всей его красоте.

На ярмарке представлены местные деликатесы. Туристы могут отведать традиционные эльзасские блюда, а также насладиться горячим шоколадом и сладостями, добавляющими тепла в холодные зимние вечера. Рождественские угощения – обязательный элемент этого праздничного действа.

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