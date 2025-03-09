Эти знаки зодиака ненавидят шоппинг

Астрологи выделяют три знака зодиака, которые не любят ходить по магазинам. По тем или иным причинам они избегают шопинга.

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Это Овен, Телец и Рыбы, пишет Meteoprog. Больше о том, почему эти люди ненавидят делать покупки, читайте в гороскопе.

Овен

Овен ценит комфорт и стильные вещи, но не хочет ходить по магазинам. Представители этого знака обычно покупают в интернет-магазинах. Они очень экономны, и потому ищут нужную вещь там, где не переплатят.

Телец

Тельцы терпеть не могут шоппинг. Примерять вещи и искать на полках – это не их хобби. Их раздражает, когда кто пытается им что-то порекомендовать или просит что-то примерить. Однако Тельцы будут очень рады, если получат необходимые вещи. Для этого они сделают все, чтобы не ходить в магазин.

Рыбы

Рыбы ненавидят шоппинг, поскольку им сложно сделать правильный выбор. Они не умеют и не любят тратить деньги. Поэтому представители этого знака лучше надевают старые вещи, чем пойдут по магазинам.