Эти знаки зодиака влюбляются в своих лучших друзей

По мнению астрологов, есть два знака зодиака, которые склонны влюбляться в своих друзей. Поэтому следует подумать, следует ли начинать дружбу с этими людьми.

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Речь идет о Близнецах и Раках, пишет Meteoprog. Больше о них читайте в гороскопе.

Близнецы

Эти люди общительны, любознательны и интересны. Когда они узнают человека глубже в дружеских отношениях, могут очень быстро развить симпатию к нему и влюбиться.

Рак

Раки очень романтичны, эмоциональны и заботливы. Они участливы и эмпатичны, поэтому заботятся о чувствах друзей и быстро влюбляются в них. Представители этого знака готовы оказать эмоциональную поддержку и всегда доступны своим друзьям. Такая близость может привести к влюбленности.