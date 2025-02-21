Как приготовить бабагануш, чтобы баклажаны не горчили: пошаговый рецепт

Бабагануш – популярное блюдо восточной кухни, основным ингредиентом которого являются пюрированные запеченные баклажаны. Она имеет необычный вкус, а по виду похожа на традиционный хумус. Этот вид закуски просто поражает своим вкусом.

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Как приготовить бабагануш так, чтобы готовое блюдо не имело горчинки от баклажанов, в Instagram рассказала фудблогер Вика Королевская. Она точно знает, как создать идеальную кремовую текстуру этого блюда.

Ингредиенты

Баклажаны – 3 шт.

Чеснок – 1 гол.

Сметана – 2 ст.л.

Тахини – 1 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Тминное масло – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Паприка, кунжут, зелень – для подачи

Способ приготовления

1. Запекаем баклажаны и чеснок при 200°C ~40 минут.

2. Даем остыть, заворачиваем в пленку, очищаем от кожуры.

3. Перебиваем с остальными ингредиентами в блендере.

4. Выкладываем в тарелку, добавляем еще немного масла, посыпаем кунжутом и паприкой.

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