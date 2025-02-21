Как приготовить бабагануш, чтобы баклажаны не горчили: пошаговый рецепт
Бабагануш – популярное блюдо восточной кухни, основным ингредиентом которого являются пюрированные запеченные баклажаны. Она имеет необычный вкус, а по виду похожа на традиционный хумус. Этот вид закуски просто поражает своим вкусом.
Как приготовить бабагануш так, чтобы готовое блюдо не имело горчинки от баклажанов, в Instagram рассказала фудблогер Вика Королевская. Она точно знает, как создать идеальную кремовую текстуру этого блюда.
Ингредиенты
- Баклажаны – 3 шт.
- Чеснок – 1 гол.
- Сметана – 2 ст.л.
- Тахини – 1 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Тминное масло – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Паприка, кунжут, зелень – для подачи
Способ приготовления
1. Запекаем баклажаны и чеснок при 200°C ~40 минут.
2. Даем остыть, заворачиваем в пленку, очищаем от кожуры.
3. Перебиваем с остальными ингредиентами в блендере.
4. Выкладываем в тарелку, добавляем еще немного масла, посыпаем кунжутом и паприкой.
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