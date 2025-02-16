Эти знаки зодиака выходят замуж и женятся позже других

Астрологи назвали знаков зодиака, которые не спешат с женитьбой. Эти люди долго обдумывают серьезные шаги.

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Это Овен, Близнецы и Водолей, пишет Meteoprog. Больше о представителях этих знаков читайте дальше.

Овен

Овны очень импульсивны, поэтому они ищут ответственную вторую половинку. Прежде чем жениться, Овен будет работать над собой и учиться чему-то новому. С годами эти люди могут чувствовать себя не готовыми или просто не найти нужного человека.

Близнецы

Близнецам всегда нужны эмоции и впечатления. Потому они много и часто общаются с другими. По этой же причине отношения в браке могут им быстро надоесть, ведь партнер должен постоянно показывать Близнецам что-нибудь новое и интересное. У них достаточно высокие требования, поэтому он очень долго будет искать идеального партнера.

Водолей

Водолею трудно налаживать отношения и доверять людям. Для него важно чувство свободы. Он независим и упорно идет к своим целям. Водолеи немного боятся жениться именно потому, что это может отнять их драгоценную свободу. Поэтому они долго ищут вторую половинку, которая будет давать им личное пространство и не будет стремиться к официальным отношениям. Водолей не слишком чтит традиции.