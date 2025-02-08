Этих знаков зодиака лучше не выводить из себя: их гнев не обуздать

Два знака зодиака отличаются жизнерадостностью и доброжелательностью. Однако если их огорчите, от их гнева лучше укрыться.

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Астрологи к ним относят Льва и Стрельца, пишет Meteoprog. Подробнее о людях, родившихся под этими знаками, читайте в гороскопе.

Лев

Львы милые и жизнерадостные. Они отличаются положительным и нестандартным мышлением. Но также они надменны и властны, и могут слишком резко реагировать на неповиновение другого человека. Со Львом лучше не спорить, иначе вас ожидают скандалы и необходимость объяснений. Можно согласиться с ними, но сделать по-своему. По крайней мере, так вы сохраните свое психическое и физическое здоровье в случае неожиданного темперамента Льва.

Стрелец

Со Стрельцем просто не поспоришь. Они будут доказывать свою правоту даже тогда, когда явно не правы. Эти люди не привыкли признавать свои поражения. Они направлены на то, чтобы сломить волю соперника. Если вы вывели Стрельца из равновесия, следует спрятаться подальше. Их гнев невозможно остановить или объяснить. Вспышки ярости у представителей этого огненного знака могут произойти неожиданно, они ведь не контролируют себя. Астрологи считают, что у Стрельцов настоящих друзей очень мало, у них ведь должна быть сильная психика.