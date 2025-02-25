Ежедневные танцы дома в течение 20 минут укрепляют здоровье – ученые

Если найти время для ежедневного посещения тренажерного зала является проблемой, возможно, есть более простой способ достичь поставленных целей по физическим упражнениям: танцевать на кухне в течение 20 минут каждое утро достаточно, чтобы получить пользу для здоровья, говорят ученые.

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Согласно действующим рекомендациям, взрослые должны выполнять 150 минут упражнений средней и интенсивной интенсивности в неделю. Исследователи привлекли 48 человек, чтобы выяснить, сколько времени вам нужно уделять непринужденным танцам дома, чтобы добиться этого показателя, пишет Express.

Добровольцы в возрасте от 18 до 83 лет участвовали в пятиминутных сеансах танца с музыкой и без нее. Опыт обучения танцам колебался от нулевого до 56 лет.

Руководитель исследования доктор Астон Маккалоу из Северо-восточного университета сказал на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Бостоне: "Главная идея заключалась в том, чтобы понять, будет ли интенсивность, которую люди получат от свободного танца самостоятельно, достаточной для того, чтобы считаться физической активностью, улучшающей здоровье. И ответ был да. Все взрослые смогли достичь уровня активности, улучшающей здоровье".

Они просто включали собственную музыку и плясали вокруг. Потребление кислорода и частота сердечных сокращений участников были измерены и анализ показал, что все достигли по крайней мере умеренного уровня физической активности. При этом эффективнее оказались все же танцы под музыку.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как танцы стимулируют мозг и замедляют старение.

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