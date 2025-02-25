Когда сеять укроп и петрушку, чтобы быстро получить урожай

С приходом весны каждый огородник стремится как можно раньше получить свежую зелень. Укроп и петрушка – одни из самых популярных культур, которые придают вкус и аромат многим блюдам.

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Однако, чтобы получить ранний урожай, нужно знать несколько секретов. Правильная подготовка почвы, выбор семян и уход за растениями – ключевые факторы успеха, говорят эксперты.

Ранний укроп: секреты выращивания

Для получения раннего урожая укропа необходимо использовать плёночные теплицы или покрытия. Если есть возможность обогрева, посев производят во второй половине марта, а сбор – в третьей декаде апреля. Без обогрева посев производят в апреле, а сбор – в середине мая. Для ускорения созревания используют семена, прошедшие предпосевную обработку.

Петрушка: как получить ранний урожай

Для петрушки грунт готовят с осени, перекапывая его с перегноем или навозом, добавляя фосфор и калий. Весной вносят аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль. Посев проводят в последние недели апреля, предварительно прорастив семена и закалив их в холоде. При посеве в открытый грунт готовят бороздки, высевают семена, присыпают торфом и покрывают пленкой.

Уход за зеленью

После появления всходов почву регулярно разрыхляют и пропалывают, ряды прореживают, оставляя сильные ростки. Подкормку проводят дважды: когда появляются 3-4 листа и через 2-3 недели после этого. Первая подкормка – аммиачная селитра, вторая – комплексная с фосфором и калием.

Подготовка семян к высадке

Для быстрого прорастания петрушки семена замачивают в водке на 15 минут, затем промывают и высушивают. Для размягчения оболочки семена заливают горячей водой на 10 часов.

Специалисты советуют:

Используйте качественные семена от проверенных производителей. Соблюдайте рекомендуемые сроки посева для вашего региона. Обеспечьте растениям достаточно солнечного света. Регулярно поливайте зелень, особенно в засушливую погоду. Вовремя удаляйте сорняки, чтобы они не мешали росту растений.

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