Когда сеять укроп и петрушку, чтобы быстро получить урожай
С приходом весны каждый огородник стремится как можно раньше получить свежую зелень. Укроп и петрушка – одни из самых популярных культур, которые придают вкус и аромат многим блюдам.
Однако, чтобы получить ранний урожай, нужно знать несколько секретов. Правильная подготовка почвы, выбор семян и уход за растениями – ключевые факторы успеха, говорят эксперты.
Ранний укроп: секреты выращивания
Для получения раннего урожая укропа необходимо использовать плёночные теплицы или покрытия. Если есть возможность обогрева, посев производят во второй половине марта, а сбор – в третьей декаде апреля. Без обогрева посев производят в апреле, а сбор – в середине мая. Для ускорения созревания используют семена, прошедшие предпосевную обработку.
Петрушка: как получить ранний урожай
Для петрушки грунт готовят с осени, перекапывая его с перегноем или навозом, добавляя фосфор и калий. Весной вносят аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль. Посев проводят в последние недели апреля, предварительно прорастив семена и закалив их в холоде. При посеве в открытый грунт готовят бороздки, высевают семена, присыпают торфом и покрывают пленкой.
Уход за зеленью
После появления всходов почву регулярно разрыхляют и пропалывают, ряды прореживают, оставляя сильные ростки. Подкормку проводят дважды: когда появляются 3-4 листа и через 2-3 недели после этого. Первая подкормка – аммиачная селитра, вторая – комплексная с фосфором и калием.
Подготовка семян к высадке
Для быстрого прорастания петрушки семена замачивают в водке на 15 минут, затем промывают и высушивают. Для размягчения оболочки семена заливают горячей водой на 10 часов.
Специалисты советуют:
- Используйте качественные семена от проверенных производителей.
- Соблюдайте рекомендуемые сроки посева для вашего региона.
- Обеспечьте растениям достаточно солнечного света.
- Регулярно поливайте зелень, особенно в засушливую погоду.
- Вовремя удаляйте сорняки, чтобы они не мешали росту растений.
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